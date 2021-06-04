https://ria.ru/20210604/vzlomy-1735613910.html

Турчак подтвердил взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз ЕР

Турчак подтвердил взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз ЕР - РИА Новости, 04.06.2021

Турчак подтвердил взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз ЕР

Были зафиксированы взломы аккаунтов Госуслуг для голосования на праймериз, данные переданы МВД, заявил в интервью РИА Новости секретарь генсовета партии "Единая РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:36

2021-06-04T13:36

2021-06-04T13:54

госдума рф

технологии

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

единая россия

андрей турчак

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Были зафиксированы взломы аккаунтов Госуслуг для голосования на праймериз, данные переданы МВД, заявил в интервью РИА Новости секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на полях ПМЭФ.Ранее о том, что в Минцифры подтвердило взломы аккаунтов госуслуг для голосования на праймериз, написал "Коммерсант"."Действительно, были. Но были не только взломы аккаунтов, но и попытки увести их (данные - ред.). В первый день, когда запустили саму процедуру (праймериз - ред.), были атаки и на официальный сайт предварительного голосования, и через как раз эти атаки не столько, чтобы обловить само голосование, у нас было 8 дата-центров в регионах раскиданы, но они через нас пытались залезть в Ростелеком, как раз туда - на Госуслуги. Эти атаки были блокированы, какие-то следы остались, и они были переданы в правоохранительные органы, заявления переданы в МВД",- сказал Турчак, отвечая на вопрос, действительно ли были зафиксированы взломы.Предварительное партийное голосование "Единой России" по кандидатам в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 миллионов человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/spisok-1735592485.html

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госдума рф, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), единая россия, андрей турчак, политика