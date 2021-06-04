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Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине - РИА Новости, 04.06.2021
Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения. В частности, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:30
2021-06-04T10:26
иван денисов
россия
рэу имени г. в. плеханова
деньги
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения. В частности, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям. Раньше выплата назначалась по простой схеме: ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.Теперь, по словам эксперта, по новым правилам, учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (наличие квартиры, дома, земельных участков, нежилых помещений, автомобилей, а также банковских вкладов). Также заработало правило "нулевого дохода".По его мнению, власти изменили систему распределения выплат, чтобы пособия получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства.
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иван денисов, россия, рэу имени г. в. плеханова, деньги, общество

Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине

03:30 04.06.2021 (обновлено: 10:26 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения. В частности, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям. Раньше выплата назначалась по простой схеме: ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.
Теперь, по словам эксперта, по новым правилам, учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (наличие квартиры, дома, земельных участков, нежилых помещений, автомобилей, а также банковских вкладов). Также заработало правило "нулевого дохода".
"Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины", — объяснил Денисов.
По его мнению, власти изменили систему распределения выплат, чтобы пособия получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 02:09
Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
 
Иван ДенисовРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаДеньгиОбщество
 
 
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