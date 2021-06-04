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Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине - РИА Новости, 04.06.2021
Граждан предупредили о потере детских выплат не по своей вине
Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения. В частности, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:30
2021-06-04T03:30
2021-06-04T10:26
иван денисов
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рэу имени г. в. плеханова
деньги
общество
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей, претерпели изменения. В частности, изменились условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет, адресованной малообеспеченным семьям. Раньше выплата назначалась по простой схеме: ее получали семьи, где среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.Теперь, по словам эксперта, по новым правилам, учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (наличие квартиры, дома, земельных участков, нежилых помещений, автомобилей, а также банковских вкладов). Также заработало правило "нулевого дохода".По его мнению, власти изменили систему распределения выплат, чтобы пособия получали семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства.
https://ria.ru/20210525/vyplata-1733751691.html
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иван денисов, россия, рэу имени г. в. плеханова, деньги, общество