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Госдума может принять закон о выходном дне 31 декабря до конца года

Госдума может принять закон о выходном дне 31 декабря до конца года - РИА Новости, 04.06.2021

Госдума может принять закон о выходном дне 31 декабря до конца года

Новый состав Госдумы может до конца года принять закон о выходном 31 декабря в РФ, сенаторы его подержат, сообщил РИА Новости в пятницу первый замглавы... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:31

2021-06-04T11:31

2021-06-04T11:38

россия

совет федерации рф

госдума рф

валерий рязанский

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Новый состав Госдумы может до конца года принять закон о выходном 31 декабря в РФ, сенаторы его подержат, сообщил РИА Новости в пятницу первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский."Не принципиально, кто внесет такой законопроект - о 31 декабря, выходном дне в РФ, в Госдуму, могут и депутаты. Я полагаю, что новый состав Государственной думы может принять его в осеннюю сессию до конца текущего года", - сказал парламентарий.Рязанский считает, что сенаторы поддержат документ.

https://ria.ru/20200604/1572439019.html

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россия, совет федерации рф, госдума рф, валерий рязанский, общество