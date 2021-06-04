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Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном 31 декабря
Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном 31 декабря - РИА Новости, 04.06.2021
Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном 31 декабря
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:24
2021-06-04T10:03
россия
антон котяков
петербургский международный экономический форум (фонд)
петербургский международный экономический форум
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
новый год
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.Последнее 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная". В итоге все субъекты объявили его нерабочим.Что касается 2021-го, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье). В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.
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россия, антон котяков, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), новый год

Минтруд прокомментировал сообщения о ежегодном выходном 31 декабря

08:24 04.06.2021 (обновлено: 10:03 04.06.2021)
 
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство изучит возможность сделать 31 декабря постоянным выходным.
"Мы ее обязательно посмотрим. С учетом ближайшего горизонта", — сказал он журналистам на полях ПМЭФ-2021, отвечая на соответствующий вопрос.
Последнее 31 декабря не было официальным выходным, но Владимир Путин призвал глав регионов пойти навстречу россиянам. По словам президента, работа в этот день "мягко говоря, своеобразная". В итоге все субъекты объявили его нерабочим.
Что касается 2021-го, то премьер-министр Михаил Мишустин еще осенью подписал постановление, по которому 5 ноября и 31 декабря станут выходными: их перенесут со 2 и 3 января (суббота и воскресенье). В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу.
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Петербургский международный экономический форумРоссияАнтон КотяковПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Новый год
 
 
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