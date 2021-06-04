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Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму
Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.06.2021
Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму
Кто возглавит список ЕР на выборах в Госдуму, решит съезд партии, сообщил РИА Новости глава фракции Сергей Неверов. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:15
2021-06-04T14:15
россия
госдума рф
единая россия
сергей неверов
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Кто возглавит список ЕР на выборах в Госдуму, решит съезд партии, сообщил РИА Новости глава фракции Сергей Неверов."Съезд будет решать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.На вопрос, будет ли ЕР предлагать президенту РФ Владимиру Путину возглавить список на выборах перед съездом, Неверов сказал: "До съезда мы храним все в тайне".
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россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, политика

Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму

14:15 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Кто возглавит список ЕР на выборах в Госдуму, решит съезд партии, сообщил РИА Новости глава фракции Сергей Неверов.
"Съезд будет решать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
На вопрос, будет ли ЕР предлагать президенту РФ Владимиру Путину возглавить список на выборах перед съездом, Неверов сказал: "До съезда мы храним все в тайне".
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