https://ria.ru/20210604/vybory-1735622496.html

Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму

Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму - РИА Новости, 04.06.2021

Неверов рассказал, когда ЕР назовет главу списка на выборах в Госдуму

Кто возглавит список ЕР на выборах в Госдуму, решит съезд партии, сообщил РИА Новости глава фракции Сергей Неверов. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:15

2021-06-04T14:15

2021-06-04T14:15

россия

госдума рф

единая россия

сергей неверов

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Кто возглавит список ЕР на выборах в Госдуму, решит съезд партии, сообщил РИА Новости глава фракции Сергей Неверов."Съезд будет решать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.На вопрос, будет ли ЕР предлагать президенту РФ Владимиру Путину возглавить список на выборах перед съездом, Неверов сказал: "До съезда мы храним все в тайне".

https://ria.ru/20210604/vzlomy-1735613910.html

россия

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россия, госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, политика