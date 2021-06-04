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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/vvp-1735628355.html
Путин рассказал о росте глобального ВВП
Путин рассказал о росте глобального ВВП - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о росте глобального ВВП
Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:30
2021-06-04T14:48
петербургский международный экономический форум
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - сказал глава российского государства.
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владимир путин, экономика

Путин рассказал о росте глобального ВВП

14:30 04.06.2021 (обновлено: 14:48 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - сказал глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 14:37Петербургский международный экономический форум
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинЭкономика
 
 
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