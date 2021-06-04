https://ria.ru/20210604/vvp-1735628355.html

Путин рассказал о росте глобального ВВП

Путин рассказал о росте глобального ВВП - РИА Новости, 04.06.2021

Путин рассказал о росте глобального ВВП

Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:30

2021-06-04T14:30

2021-06-04T14:48

петербургский международный экономический форум

владимир путин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - сказал глава российского государства.

https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735630140.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика