https://ria.ru/20210604/vvp-1735628355.html
Путин рассказал о росте глобального ВВП
Путин рассказал о росте глобального ВВП - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал о росте глобального ВВП
Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:30
2021-06-04T14:30
2021-06-04T14:48
петербургский международный экономический форум
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735119463_269:1293:2048:2293_1920x0_80_0_0_2117afd132450f726ffada238678cc88.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Мировая экономика возвращается к нормальной жизни, в этом году ожидается "необычно большой" рост глобального ВВП, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума."Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП (будет) необычно большим, максимальным с 70-х годов прошлого века", - сказал глава российского государства.
https://ria.ru/20210604/ekonomika-1735630140.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735119463_0:991:2048:2527_1920x0_80_0_0_78c7e5de93cef1dd29d9a40eb0cfb2c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика