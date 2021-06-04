https://ria.ru/20210604/vstrecha-1735708673.html

Путин рассказал об ожиданиях перед встречей с Байденом

Путин рассказал об ожиданиях перед встречей с Байденом - РИА Новости, 05.06.2021

Путин рассказал об ожиданиях перед встречей с Байденом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на позитивный результат от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня и на создание... РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T18:58

2021-06-04T18:58

2021-06-05T01:36

женева (город)

сша

петербургский международный экономический форум

петербургский международный экономический форум (фонд)

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на позитивный результат от встречи с американским коллегой Джо Байденом в Женеве 16 июня и на создание условий для последующих шагов по нормализации отношений."Я рассчитываю на позитивный результат, надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы сделать последующие шаги для нормализации российско-американских отношений и решения тех вопросов, перед которыми стоят наши страны - но и не только наши, а все международное сообщество", - сказал Путин в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидает прорывов от встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня, но сам факт разговора уже неплох."Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами, но то, что мы встретимся, то, что мы поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес - а таких вопросов, кстати говоря, немало - это уже само по себе неплохо", -сказал Путин в интервью Первому каналу на полях ПМЭФ.Он добавил, что президент Байден - опытный человек, который всю жизнь в политике."Очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе", - сказал Путин.Президент РФ Владимир Путин считает, что есть те, кто пытается спровоцировать новые конфликты перед его встречей с коллегой из США Джо Байденом, но есть и те, кто хочет выстраивать отношения с Россией."Мы не занимаемся там никакой курятиной или говядиной. Это просто смешно. Но видимо, слава богу, есть здравомыслящие люди, которые задаются этими вопросами и задают эти вопросы тем, кто пытается спровоцировать какие-то новые конфликты перед нашей встречей с Байденом", - сказал он в эфире "Первого канала", комментируя последние обвинения в адрес России насчет хакерских атак на компанию по производству мяса."Посмотрим во что это выльется. Внутри американского общества, внутри средств массовой информации, политического класса есть люди, которые хотят все-таки найти пути выстраивания отношений, восстановления отношений между США и Россией", - сказал президент.Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует обсудить с лидером США Джо Байденом возможности восстановления двусторонних отношений, вопросов немало.Встреча пройдет 16 июня в Женеве."То, что мы встретимся, поговорим о возможностях восстановления двусторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют взаимный интерес, а их, кстати говоря, немало, и это уже само по себе неплохо. Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы (были сделаны) последующие шаги для нормализации отношении и решении тех вопросов, перед которыми стоят страны и все мировое сообщество", - сказал Путин на полях ПМЭФ в эфире Первого канала.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/illyuzii-1735604799.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/nato-1735509615.html

https://ria.ru/20210604/shag-1735555927.html

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

женева (город), сша, петербургский международный экономический форум (фонд), джо байден, владимир путин