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National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией
National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией - РИА Новости, 04.06.2021
National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией
В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T02:57
2021-06-04T02:57
марк эпископос
россия
т-90м
т-90а
вооруженные силы украины
с-400 «триумф»
москва
украина
теория большого срыва: как вылечить пищевую зависимость
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.В свою очередь, установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, считает аналитик. Российская ЗРК способна поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, указал он.Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 "Оплот" для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.Эпископос заключил, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.
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марк эпископос, россия, т-90м, т-90а, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», москва, украина, теория большого срыва: как вылечить пищевую зависимость

National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

02:57 04.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" на полигоне "Алабино" в Московской области
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 на полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.
В свою очередь, установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, считает аналитик. Российская ЗРК способна поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, указал он.

"Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолетами, они способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса "воздух-земля" и управляемых бомб", — подчеркнул Эпископос.

Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 "Оплот" для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.
"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем (гаубиц 2С19 "Мста-С". — Прим. ред.) угрозы", — считает автор.
Эпископос заключил, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 14:51
Генерал ВСУ заявил, что Украина готовилась к войне с Россией с 2007 года
 
Марк ЭпископосРоссияТ-90МТ-90АВооруженные силы УкраиныС-400 «Триумф»МоскваУкраинаТеория Большого Срыва: как вылечить пищевую зависимость
 
 
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