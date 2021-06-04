https://ria.ru/20210604/voyna-1735537334.html

National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией - РИА Новости, 04.06.2021

National Interest оценил шансы Украины в случае войны с Россией

В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T02:57

2021-06-04T02:57

2021-06-04T02:57

марк эпископос

россия

т-90м

т-90а

вооруженные силы украины

с-400 «триумф»

москва

украина

теория большого срыва: как вылечить пищевую зависимость

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В отличие от конкурентов Москвы из числа великих держав, у ВСУ отсутствуют малозаметные типы вооружения и комплексы, способные преодолеть сложную российскую противоракетную оборону, пишет в статье для журнала National Interest автор Марк Эпископос.В свою очередь, установленные в Крыму флагманские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" представляют серьезную угрозу для военных объектов в восточной и центральной Украине, считает аналитик. Российская ЗРК способна поражать воздушные цели на расстоянии 400 километров, указал он.Публицист считает недостаточным количество украинских основных боевых танков Т-84 "Оплот" для эффективного противостояния российским танкам Т-90А и модернизированной версии Т-90М. Также он обратил внимание на наличие у России самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С", отличающихся скорострельностью и высокой дальностью стрельбы.Эпископос заключил, что любая подобного рода война не исключает международного вмешательства, которое может резко изменить ход сражений.

https://ria.ru/20210528/voyna-1734597881.html

россия

москва

украина

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