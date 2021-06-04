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Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве
Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве - РИА Новости, 04.06.2021
Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве
Решения по переименованию в Киеве улиц, названных именами советских героев-покорителей космоса, связано с попыткой удержать власть нынешним руководством... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:09
2021-06-04T09:09
валентина терешкова
госдума рф
вячеслав володин
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения по переименованию в Киеве улиц, названных именами советских героев-покорителей космоса, связано с попыткой удержать власть нынешним руководством Украины, народ страны не простит ему такого отношения к себе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа... Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев - покорителей космоса? К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно - чтобы удержать власть", - написал Володин в своем Telegram-канале."Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания", - отметил он.По словам Володина, Валентине Терешковой "не надо доказывать свои заслуги", потому что ее достижения уже признаны многими странами и народами, а ее имя носят улицы не только Украины, но и других государств.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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валентина терешкова, госдума рф, вячеслав володин, киев, украина, в мире

Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве

09:09 04.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения по переименованию в Киеве улиц, названных именами советских героев-покорителей космоса, связано с попыткой удержать власть нынешним руководством Украины, народ страны не простит ему такого отношения к себе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа... Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев - покорителей космоса? К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно - чтобы удержать власть", - написал Володин в своем Telegram-канале.
"Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания", - отметил он.
По словам Володина, Валентине Терешковой "не надо доказывать свои заслуги", потому что ее достижения уже признаны многими странами и народами, а ее имя носят улицы не только Украины, но и других государств.
"(Президент Украины Владимир) Зеленский и (мэр Киева Виталий) Кличко, видимо, таким образом пытаются состояться. Но путь, ими выбранный – неправильный. Более того, опасный. Разорванные экономические отношения восстановятся. А подобное - вряд ли забудется", - подчеркнул Володин.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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