https://ria.ru/20210604/volodin-1735550864.html

Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве

Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве - РИА Новости, 04.06.2021

Володин прокомментировал переименование улиц в Киеве

Решения по переименованию в Киеве улиц, названных именами советских героев-покорителей космоса, связано с попыткой удержать власть нынешним руководством... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:09

2021-06-04T09:09

2021-06-04T09:09

валентина терешкова

госдума рф

вячеслав володин

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Решения по переименованию в Киеве улиц, названных именами советских героев-покорителей космоса, связано с попыткой удержать власть нынешним руководством Украины, народ страны не простит ему такого отношения к себе, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Руководство Украины планомерно пытается разрушить все то, что есть у многонационального украинского народа... Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев - покорителей космоса? К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно - чтобы удержать власть", - написал Володин в своем Telegram-канале."Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает. Подталкивает к тому, чтобы разрушить все до основания", - отметил он.По словам Володина, Валентине Терешковой "не надо доказывать свои заслуги", потому что ее достижения уже признаны многими странами и народами, а ее имя носят улицы не только Украины, но и других государств.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210531/kiev-1734855211.html

киев

украина

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валентина терешкова, госдума рф, вячеслав володин, киев, украина, в мире