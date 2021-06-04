https://ria.ru/20210604/veteran-1735586269.html

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана Пронина

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана Пронина - РИА Новости, 04.06.2021

Полиция задержала подозреваемых в мошенничестве против ветерана Пронина

Полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:56

2021-06-04T11:56

2021-06-04T13:21

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Полиция задержала двоих подозреваемых в мошенничестве против ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с Владимиром Путиным на параде Победы, рассказала РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.Их работу координировали из-за рубежа, добавила она.В конце мая пенсионер сообщил, что неизвестный позвонил ему на домашний телефон, представился полицейским, убедил снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу "для поимки преступника". В тот же день следователи возбудили уголовное дело, оно находится на контроле Главного управления Министерства внутренних дел.Вчера пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "чудовищной ситуацией" и выразил надежду, что "подонков найдут".Василию Гавриловичу Пронину 96 лет, он участник битвы на Курской дуге.

https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393155.html

россия

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2021

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россия, происшествия