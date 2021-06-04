https://ria.ru/20210604/vertolet-1735542764.html

Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов

Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов - РИА Новости, 04.06.2021

Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов

Аргентина ведет переговоры о приобретении в России новой партии вертолетов, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Суаин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T06:36

2021-06-04T06:36

2021-06-04T08:57

петербургский международный экономический форум

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аргентина

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антарктида

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Аргентина ведет переговоры о приобретении в России новой партии вертолетов, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Суаин.В настоящее время Аргентина располагает двумя вертолетами Ми-171Е, которые использует в рамках программы по исследованию Антарктиды.По его словам, сделке препятствуют финансовые проблемы Аргентины. В этой связи стороны рассматривают вариант открытия специального кредита для латиноамериканской страны.Ми-171Е - российский транспортный вертолет, созданный на базе известного Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735541140.html

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россия, аргентина, ми-8, ми-171, антарктида, в мире