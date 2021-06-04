https://ria.ru/20210604/vertolet-1735542764.html
Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов
Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов - РИА Новости, 04.06.2021
Аргентина ведет переговоры о приобретении в России партии вертолетов
Аргентина ведет переговоры о приобретении в России новой партии вертолетов, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Суаин. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T06:36
2021-06-04T06:36
2021-06-04T08:57
петербургский международный экономический форум
россия
аргентина
ми-8
ми-171
антарктида
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_0:0:489:275_1920x0_80_0_0_a709062d6e904af7273edd4f61897a20.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Аргентина ведет переговоры о приобретении в России новой партии вертолетов, сообщил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Суаин.В настоящее время Аргентина располагает двумя вертолетами Ми-171Е, которые использует в рамках программы по исследованию Антарктиды.По его словам, сделке препятствуют финансовые проблемы Аргентины. В этой связи стороны рассматривают вариант открытия специального кредита для латиноамериканской страны.Ми-171Е - российский транспортный вертолет, созданный на базе известного Ми-8. Максимальная взлетная масса - 13 тонн, дальность полета - 650 километров, максимальная скорость - 250 километров в час, практический потолок - 5 тысяч метров.
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735541140.html
россия
аргентина
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/17441/10/174411007_7:0:374:275_1920x0_80_0_0_dbef9f4c0c43c2cc7c12f8fdbba7a3e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аргентина, ми-8, ми-171, антарктида, в мире