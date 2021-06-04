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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/verofarm-1735553014.html
Белгородская область подписала на ПМЭФ соглашение с компанией "Верофарм"
Белгородская область подписала на ПМЭФ соглашение с компанией "Верофарм" - РИА Новости, 04.06.2021
Белгородская область подписала на ПМЭФ соглашение с компанией "Верофарм"
Белгородская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с компанией "Верофарм", сообщил в пятницу в своем РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:24
2021-06-04T09:24
петербургский международный экономический форум
вячеслав гладков
петербургский международный экономический форум (фонд)
белгородская область
верофарм
экономика
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Белгородская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с компанией "Верофарм", сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора Вячеслав Гладков."Подписали соглашение с компанией "Верофарм" (группа Abbott). В ближайшие время компания создаст в Белгородской области на базе существующего производственного предприятия новый технологический центр, предназначенный для отработки процессов локализации препаратов Abbott, ранее не производившихся на территории России", - написал Гладков.По его словам, инвестиции в создание центра планируются в размере 300 миллионов рублей.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вячеслав гладков, петербургский международный экономический форум (фонд), белгородская область, верофарм, экономика

Белгородская область подписала на ПМЭФ соглашение с компанией "Верофарм"

09:24 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд с символикой Петербургского международного экономического форума - 2021
Стенд с символикой Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Белгородская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с компанией "Верофарм", сообщил в пятницу в своем Telegram-канале врио губернатора Вячеслав Гладков.
"Подписали соглашение с компанией "Верофарм" (группа Abbott). В ближайшие время компания создаст в Белгородской области на базе существующего производственного предприятия новый технологический центр, предназначенный для отработки процессов локализации препаратов Abbott, ранее не производившихся на территории России", - написал Гладков.
По его словам, инвестиции в создание центра планируются в размере 300 миллионов рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВячеслав ГладковПетербургский международный экономический форум (фонд)Белгородская областьВЕРОФАРМЭкономика
 
 
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