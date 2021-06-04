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Туризм
https://ria.ru/20210604/venetsiya-1735574235.html
Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер
Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер - РИА Новости, 04.06.2021
Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер
В Венецию впервые с осени 2019 года начали прибывать круизные суда и одновременно снова началась полемика о пользе массового туризма для города, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T12:30
2021-06-04T12:30
круизы
туристы
туризм
туризм
фрэнсис форд коппола
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новости - туризм
мик джаггер
юнеско
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Венецию впервые с осени 2019 года начали прибывать круизные суда и одновременно снова началась полемика о пользе массового туризма для города, сообщает АТОР.Первый корабль прошел по каналу Джудекка утром 3 июня в сопровождении буксира, пришвартовавшись, как и прежде, в центре города.Он прибыл пустым из греческого порта Пирей. В Венеции на лайнер сядут всего 650 пассажиров, в то время как до пандемии их было три тысячи. Затем судно отправится в Бари, посетит греческие острова Корфу и Миконос и финиширует в хорватском Дубровнике. Для посадки на судно туристы обязаны показать отрицательный результат теста на COVID-19.Возвращение круизов в Венецию вызвало у жителей города смешанные чувства. По сообщению итальянских СМИ, в субботу ко времени отправления корабля запланированы две демонстрации: одна в поддержку круизного туризма, другая — против.Противников круизов больше: они напомнили властям, что большие волны, вызванные лайнерами, разрушают фундамент зданий в Венеции, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С открытым письмом к правительству Италии о необходимости положить конец проходу больших кораблей через лагуну обратился Фонд Венецианского наследия. Письмо подписали многие знаменитости и деятели культуры, в том числе Мик Джаггер, Фрэнсис Форд Коппола, Ричард Армстронг и другие. По их мнению, "массовый туризм изнашивает Венецию", и историческое место может быть "снесено" кораблями.В марте правительство Италии объявило, что круизные лайнеры больше не будут проплывать мимо знаменитой Венецианской площади Сан-Марко и причаливать в историческом центре.Новым местом их стоянки был определен промышленный порт, но пока там нет инфраструктуры для приема таких судов. Поэтому быстро перевести лайнеры в другое место не удастся. Круизным судам можно только запретить заходить в город, однако в период пандемии Венеция нуждается в туристах и их деньгах.
https://ria.ru/20210531/kipr-1734923757.html
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круизы, туристы, туризм, фрэнсис форд коппола, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мик джаггер, юнеско, бари, италия, венеция

Венеция приняла первый с начала пандемии круизный лайнер

12:30 04.06.2021
 
CC0 / sanchezlau / Венеция
Венеция - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
CC0 / sanchezlau /
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. В Венецию впервые с осени 2019 года начали прибывать круизные суда и одновременно снова началась полемика о пользе массового туризма для города, сообщает АТОР.
Первый корабль прошел по каналу Джудекка утром 3 июня в сопровождении буксира, пришвартовавшись, как и прежде, в центре города.
Он прибыл пустым из греческого порта Пирей. В Венеции на лайнер сядут всего 650 пассажиров, в то время как до пандемии их было три тысячи. Затем судно отправится в Бари, посетит греческие острова Корфу и Миконос и финиширует в хорватском Дубровнике. Для посадки на судно туристы обязаны показать отрицательный результат теста на COVID-19.
Возвращение круизов в Венецию вызвало у жителей города смешанные чувства. По сообщению итальянских СМИ, в субботу ко времени отправления корабля запланированы две демонстрации: одна в поддержку круизного туризма, другая — против.
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Противников круизов больше: они напомнили властям, что большие волны, вызванные лайнерами, разрушают фундамент зданий в Венеции, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
С открытым письмом к правительству Италии о необходимости положить конец проходу больших кораблей через лагуну обратился Фонд Венецианского наследия. Письмо подписали многие знаменитости и деятели культуры, в том числе Мик Джаггер, Фрэнсис Форд Коппола, Ричард Армстронг и другие. По их мнению, "массовый туризм изнашивает Венецию", и историческое место может быть "снесено" кораблями.
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Новым местом их стоянки был определен промышленный порт, но пока там нет инфраструктуры для приема таких судов. Поэтому быстро перевести лайнеры в другое место не удастся. Круизным судам можно только запретить заходить в город, однако в период пандемии Венеция нуждается в туристах и их деньгах.
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ТуризмкруизытуристыТуризмФрэнсис Форд КопполаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМик ДжаггерЮНЕСКОБариИталияВенеция
 
 
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