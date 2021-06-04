https://ria.ru/20210604/venesuela-1735693694.html

Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"

Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 04.06.2021

Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"

Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:01

2021-06-04T18:01

2021-06-04T20:04

бразилия

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

россия

вакцины

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.Соглашение было заключено в рамках ПМЭФ-2021, его подписали гендиректор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова."Объем поставок может составить 5 миллионов комплектов (10 миллионов доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре", - также сообщает компания.Помимо этого, "Герофарм" подписал соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica, его предметом является перспективное сотрудничество в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины "ЭпиВакКорона"."Сегодня подписаны первые соглашения о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" в дальнее зарубежье - в Бразилию и Венесуэлу. ... Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета. Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга."Интерес к "ЭпиВакКороне" проявляют еще несколько стран, и, вероятно, это соглашение станет дверью для экспортной экспансии второй российской вакцины. Стоит отдельно отметить, что сейчас мы прорабатываем дополнительные варианты масштабирования ее производства", - отметил в свою очередь гендиректор "Герофарм" Родионов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733627460.html

https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732359240.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/sputnik-1735586727.html

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венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бразилия, вакцина "эпиваккорона", россия, вакцины, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), венесуэла