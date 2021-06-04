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Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"
Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны" - РИА Новости, 04.06.2021
Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"
Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:01
2021-06-04T20:04
бразилия
распространение коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
россия
вакцины
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.Соглашение было заключено в рамках ПМЭФ-2021, его подписали гендиректор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова."Объем поставок может составить 5 миллионов комплектов (10 миллионов доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре", - также сообщает компания.Помимо этого, "Герофарм" подписал соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica, его предметом является перспективное сотрудничество в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины "ЭпиВакКорона"."Сегодня подписаны первые соглашения о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" в дальнее зарубежье - в Бразилию и Венесуэлу. ... Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета. Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга."Интерес к "ЭпиВакКороне" проявляют еще несколько стран, и, вероятно, это соглашение станет дверью для экспортной экспансии второй российской вакцины. Стоит отдельно отметить, что сейчас мы прорабатываем дополнительные варианты масштабирования ее производства", - отметил в свою очередь гендиректор "Герофарм" Родионов.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210524/epivakkorona-1733627460.html
https://ria.ru/20210514/vaktsinatsiya-1732359240.html
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бразилия, вакцина "эпиваккорона", россия, вакцины, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), венесуэла

Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"

18:01 04.06.2021 (обновлено: 20:04 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
Партия вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Соглашение было заключено в рамках ПМЭФ-2021, его подписали гендиректор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
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"Объем поставок может составить 5 миллионов комплектов (10 миллионов доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре", - также сообщает компания.
Помимо этого, "Герофарм" подписал соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica, его предметом является перспективное сотрудничество в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины "ЭпиВакКорона".
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"Сегодня подписаны первые соглашения о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" в дальнее зарубежье - в Бразилию и Венесуэлу. ... Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета. Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга.
"Интерес к "ЭпиВакКороне" проявляют еще несколько стран, и, вероятно, это соглашение станет дверью для экспортной экспансии второй российской вакцины. Стоит отдельно отметить, что сейчас мы прорабатываем дополнительные варианты масштабирования ее производства", - отметил в свою очередь гендиректор "Герофарм" Родионов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Распространение коронавирусаБразилияВакцина "ЭпиВакКорона"РоссияВакциныДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В миреЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Венесуэла
 
 
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