Венесуэла и Бразилия заключили соглашение на поставку "ЭпиВакКороны"
18:01 04.06.2021 (обновлено: 20:04 04.06.2021)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПартия вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на аптечном складе в Волгограде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Герофарм" подписала соглашение о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" против коронавируса в Венесуэлу, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Соглашение было заключено в рамках ПМЭФ-2021, его подписали гендиректор "Герофарма" Петр Родионов и министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.
"Объем поставок может составить 5 миллионов комплектов (10 миллионов доз) до конца года. Начать отгрузки планируется уже в сентябре", - также сообщает компания.
Помимо этого, "Герофарм" подписал соглашение с бразильской компанией Uniao Quimica, его предметом является перспективное сотрудничество в области регистрации и поставок инсулинов с возможной локализацией их производства, а также импорта вакцины "ЭпиВакКорона".
"Сегодня подписаны первые соглашения о поставках вакцины "ЭпиВакКорона" в дальнее зарубежье - в Бразилию и Венесуэлу. ... Абсолютным приоритетом для нас продолжает оставаться обеспечение вакциной российских граждан и создания коллективного иммунитета. Но сегодня наших ресурсов достаточно, чтобы начать помогать в решении этой социально значимой задачи и другим государствам", - сказал Мантуров, слова которого привели в пресс-службе Минпромторга.
"Интерес к "ЭпиВакКороне" проявляют еще несколько стран, и, вероятно, это соглашение станет дверью для экспортной экспансии второй российской вакцины. Стоит отдельно отметить, что сейчас мы прорабатываем дополнительные варианты масштабирования ее производства", - отметил в свою очередь гендиректор "Герофарм" Родионов.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.