https://ria.ru/20210604/vaktsiny-1735725686.html
Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин
Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин - РИА Новости, 04.06.2021
Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин
Президент России Владимир Путин заявил, что крайне важно наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин, чтобы заблокировать распространение новой... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:55
2021-06-04T20:55
2021-06-04T21:10
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735689219_0:0:1785:1004_1920x0_80_0_0_ef2895a42bdf326139e63dd0f5a69aed.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что крайне важно наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин, чтобы заблокировать распространение новой коронавирусной инфекции.Путин в пятницу на полях ПМЭФ провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V". Он подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в деле противодействия пандемии COVID-19."Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста", - заявил президент РФ.
https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735689219_0:0:1496:1122_1920x0_80_0_0_04b982b6cbdde861180c39ab68869f2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, владимир путин