https://ria.ru/20210604/vaktsiny-1735725686.html

Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин

Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин - РИА Новости, 04.06.2021

Путин объяснил, почему важно наращивать производство эффективных вакцин

Президент России Владимир Путин заявил, что крайне важно наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин, чтобы заблокировать распространение новой... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T20:55

2021-06-04T20:55

2021-06-04T21:10

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

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вакцины

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владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что крайне важно наращивать выпуск эффективных и доступных вакцин, чтобы заблокировать распространение новой коронавирусной инфекции.Путин в пятницу на полях ПМЭФ провел по видеосвязи встречу с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V". Он подчеркнул, что вакцинация имеет принципиальное значение в деле противодействия пандемии COVID-19."Сейчас крайне важно наращивать выпуск эффективных, доступных вакцин для того, чтобы заблокировать распространение инфекции, сохранить здоровье, жизни людей, повысить их благополучие, прежде всего через снятие вынужденных ограничений для деловой активности и восстановление глобального экономического роста", - заявил президент РФ.

https://ria.ru/20210602/vaktsinatsiya-1735276712.html

россия

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