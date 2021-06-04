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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735683080.html
Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев
Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021
Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев
Иностранцы должны предоставить документ об отсутствии противопоказаний для вакцинации от коронавируса, если хотят сделать прививку в России, заявил академик... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:20
2021-06-04T17:20
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
владимир путин
геннадий онищенко
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Иностранцы должны предоставить документ об отсутствии противопоказаний для вакцинации от коронавируса, если хотят сделать прививку в России, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Когда все это началось, я был против, но был по медицинским показаниям против, потому что люди приезжали втихую, без медицинских документов. Сейчас, поскольку поручено разработать условия, мы говорим - пожалуйста, приезжайте, привезите ваш краткий анамнез vitae (жизни) - это значит, какие у него заболевания", - рассказал РИА Новости Онищенко.Таким образом, по его словам, иностранец, желающий сделать прививку от коронавируса в России, должен сначала пройти обследование у своего врача на родине, получить там выписку об отсутствии противопоказаний к вакцинации, а затем повторить ту же процедуру уже в России."То есть, нужна преемственность медицинская. Вот тогда это будет цивилизованно и будет соответствовать всем международным (правилам) вакцинации. Приезжайте, пожалуйста, но привезите с собой короткую выписку об отсутствии противопоказаний для прививки", - отметил парламентарий.
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россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, владимир путин, геннадий онищенко, общество

Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев

17:20 04.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОбъявление о проведении вакцинации в центре госуслуг "Мои документы" в ЦУМе в Москве
Объявление о проведении вакцинации в центре госуслуг Мои документы в ЦУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Иностранцы должны предоставить документ об отсутствии противопоказаний для вакцинации от коронавируса, если хотят сделать прививку в России, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.
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"Когда все это началось, я был против, но был по медицинским показаниям против, потому что люди приезжали втихую, без медицинских документов. Сейчас, поскольку поручено разработать условия, мы говорим - пожалуйста, приезжайте, привезите ваш краткий анамнез vitae (жизни) - это значит, какие у него заболевания", - рассказал РИА Новости Онищенко.
Таким образом, по его словам, иностранец, желающий сделать прививку от коронавируса в России, должен сначала пройти обследование у своего врача на родине, получить там выписку об отсутствии противопоказаний к вакцинации, а затем повторить ту же процедуру уже в России.
"То есть, нужна преемственность медицинская. Вот тогда это будет цивилизованно и будет соответствовать всем международным (правилам) вакцинации. Приезжайте, пожалуйста, но привезите с собой короткую выписку об отсутствии противопоказаний для прививки", - отметил парламентарий.
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Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФВладимир ПутинГеннадий ОнищенкоОбщество
 
 
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