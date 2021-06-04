https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735683080.html

Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев

Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев - РИА Новости, 04.06.2021

Онищенко прокомментировал идею платной вакцинации иностранцев

Иностранцы должны предоставить документ об отсутствии противопоказаний для вакцинации от коронавируса, если хотят сделать прививку в России, заявил академик... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:20

2021-06-04T17:20

2021-06-04T17:20

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

владимир путин

геннадий онищенко

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Иностранцы должны предоставить документ об отсутствии противопоказаний для вакцинации от коронавируса, если хотят сделать прививку в России, заявил академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, поручил кабмину проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев."Когда все это началось, я был против, но был по медицинским показаниям против, потому что люди приезжали втихую, без медицинских документов. Сейчас, поскольку поручено разработать условия, мы говорим - пожалуйста, приезжайте, привезите ваш краткий анамнез vitae (жизни) - это значит, какие у него заболевания", - рассказал РИА Новости Онищенко.Таким образом, по его словам, иностранец, желающий сделать прививку от коронавируса в России, должен сначала пройти обследование у своего врача на родине, получить там выписку об отсутствии противопоказаний к вакцинации, а затем повторить ту же процедуру уже в России."То есть, нужна преемственность медицинская. Вот тогда это будет цивилизованно и будет соответствовать всем международным (правилам) вакцинации. Приезжайте, пожалуйста, но привезите с собой короткую выписку об отсутствии противопоказаний для прививки", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735606944.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, владимир путин, геннадий онищенко, общество