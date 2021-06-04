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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735539082.html
В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:40
2021-06-04T03:45
петербургский международный экономический форум
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр сергеев (ран)
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская академия наук
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать прививку, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Сергеев рассказал, какие меры надо, по его мнению, принять, чтобы повысить долю россиян, привитых от коронавируса.По его словам, делать это надо ненавязчиво."Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи", - сказал Сергеев. В таком случае адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально, пояснил глава РАН.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, общество

В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса

03:40 04.06.2021 (обновлено: 03:45 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" в Москве
Пункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать прививку, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Сергеев рассказал, какие меры надо, по его мнению, принять, чтобы повысить долю россиян, привитых от коронавируса.
"Что еще важно в условиях всеобщей коммуникации. Мне кажется, очень важна работа с каждым человеком. У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем?" - сказал Сергеев. "Есть в каком-нибудь районе медики, терапевты. Разошлите местным жителям весточки: "Мы вас очень ждем, скажите, когда вам удобнее было бы прийти вакцинироваться", - добавил он.
По его словам, делать это надо ненавязчиво.
"Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи", - сказал Сергеев. В таком случае адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально, пояснил глава РАН.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр Сергеев (РАН)Петербургский международный экономический форум (фонд)Российская академия наукОбщество
 
 
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