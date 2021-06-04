https://ria.ru/20210604/vaktsinatsiya-1735539082.html

В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса

В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021

В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса

Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:40

2021-06-04T03:40

2021-06-04T03:45

петербургский международный экономический форум

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр сергеев (ран)

петербургский международный экономический форум (фонд)

российская академия наук

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать прививку, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Сергеев рассказал, какие меры надо, по его мнению, принять, чтобы повысить долю россиян, привитых от коронавируса.По его словам, делать это надо ненавязчиво."Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи", - сказал Сергеев. В таком случае адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально, пояснил глава РАН.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/vaktsinatsiya-1735422989.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр сергеев (ран), петербургский международный экономический форум (фонд), российская академия наук, общество