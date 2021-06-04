В РАН предложили способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
03:40 04.06.2021 (обновлено: 03:45 04.06.2021)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19 в торгово-развлекательном центре "Калейдоскоп" в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Увеличить число россиян, вакцинированных от COVID-19, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать прививку, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума Сергеев рассказал, какие меры надо, по его мнению, принять, чтобы повысить долю россиян, привитых от коронавируса.
"Что еще важно в условиях всеобщей коммуникации. Мне кажется, очень важна работа с каждым человеком. У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем?" - сказал Сергеев. "Есть в каком-нибудь районе медики, терапевты. Разошлите местным жителям весточки: "Мы вас очень ждем, скажите, когда вам удобнее было бы прийти вакцинироваться", - добавил он.
По его словам, делать это надо ненавязчиво.
"Понятно, что человек может быть очень занят, так напишите в письме, в смске, условно говоря: "Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи", - сказал Сергеев. В таком случае адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем персонально, пояснил глава РАН.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.