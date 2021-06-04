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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735733178.html
Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V"
Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V" - РИА Новости, 05.06.2021
Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V"
Все побочные явления российской вакцины от COVID-19 - лишь повышение температуры на несколько часов, летальных исходов нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T22:39
2021-06-05T01:39
россия
здоровье - общество
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Все побочные явления российской вакцины от COVID-19 - лишь повышение температуры на несколько часов, летальных исходов нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет", - сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ."Ну температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов. И все. Это все побочные явления", - добавил Путин.Он подчеркнул, что при этом российская вакцина эффективно защищает от инфекции, а если человек все же заболевает, то болезнь протекает в очень легкой форме.
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россия, здоровье - общество, вакцина "спутник v", петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, общество

Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V"

22:39 04.06.2021 (обновлено: 01:39 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 202
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 202 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Все побочные явления российской вакцины от COVID-19 - лишь повышение температуры на несколько часов, летальных исходов нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет", - сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.
"Ну температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов. И все. Это все побочные явления", - добавил Путин.
Он подчеркнул, что при этом российская вакцина эффективно защищает от инфекции, а если человек все же заболевает, то болезнь протекает в очень легкой форме.
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 21:18Петербургский международный экономический форум
Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине
 
Петербургский международный экономический форумРоссияЗдоровье - ОбществоВакцина "Спутник V"Петербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинОбщество
 
 
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