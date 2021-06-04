https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735733178.html

Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V"

Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V" - РИА Новости, 05.06.2021

Путин рассказал о единственном побочном эффекте "Спутника V"

Все побочные явления российской вакцины от COVID-19 - лишь повышение температуры на несколько часов, летальных исходов нет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2021

2021-06-04T22:39

2021-06-04T22:39

2021-06-05T01:39

россия

здоровье - общество

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Все побочные явления российской вакцины от COVID-19 - лишь повышение температуры на несколько часов, летальных исходов нет, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши службы после многомиллионного применения не зафиксировали ни одного летального исхода применения этого препарата. А у других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет. И надеюсь, не будет", - сказал он на встрече с руководителями международных информагентств на ПМЭФ."Ну температура иногда, у 10% прививаемых поднимается. Небольшая температура. Ну она держится несколько часов. И все. Это все побочные явления", - добавил Путин.Он подчеркнул, что при этом российская вакцина эффективно защищает от инфекции, а если человек все же заболевает, то болезнь протекает в очень легкой форме.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735727635.html

россия

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2021

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россия, здоровье - общество, вакцина "спутник v", петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, общество