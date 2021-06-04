https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735682633.html

Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин

Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021

Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин

Россия готова обеспечить вакциной всех россиян, кто хочет, но заставлять не будет - важно разъяснять и стимулировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:19

2021-06-04T17:19

2021-06-04T17:19

петербургский международный экономический форум

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733798784_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2dbf4ca383e3a9d291b6337b1cd04000.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить вакциной всех россиян, кто хочет, но заставлять не будет - важно разъяснять и стимулировать, заявил президент России Владимир Путин."Мы сейчас готовы обеспечить всех, кто хочет. Мы не будем никого заставлять. Стимулировать - можно и нужно, наверное, лучше это делать. ...Самое важное здесь - разъяснение необходимости, целесообразности, мы, видимо, мало этим занимаемся. Мы должны работать над собой, прежде всего, я имею в виду органы власти и управления", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/koronavirus-1735598110.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, общество