https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735682633.html
Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин
Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021
Россиян не будут заставлять вакцинироваться, заявил Путин
Россия готова обеспечить вакциной всех россиян, кто хочет, но заставлять не будет - важно разъяснять и стимулировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:19
2021-06-04T17:19
2021-06-04T17:19
петербургский международный экономический форум
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия готова обеспечить вакциной всех россиян, кто хочет, но заставлять не будет - важно разъяснять и стимулировать, заявил президент России Владимир Путин."Мы сейчас готовы обеспечить всех, кто хочет. Мы не будем никого заставлять. Стимулировать - можно и нужно, наверное, лучше это делать. ...Самое важное здесь - разъяснение необходимости, целесообразности, мы, видимо, мало этим занимаемся. Мы должны работать над собой, прежде всего, я имею в виду органы власти и управления", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, общество