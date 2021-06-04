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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735537843.html
Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"
Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V" - РИА Новости, 04.06.2021
Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"
Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T03:07
2021-06-04T06:05
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в беседе с РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с "абсурдных" заявлений о краже технологии его производства.Руководитель РФПИ подчеркнул, что атаки на "Спутник V" в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Согласно информации РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность "Спутника V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, рбк (медиагруппа), технологии, общество

Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"

03:07 04.06.2021 (обновлено: 06:05 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковМедицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину "Спутник V"
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в беседе с РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с "абсурдных" заявлений о краже технологии его производства.
"С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины", — отметил Дмитриев.
Руководитель РФПИ подчеркнул, что атаки на "Спутник V" в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.

"Несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях", — уточнил он.

Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.
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27 мая, 13:34Распространение коронавируса
В центре Гамалеи назвали преимущество вакцинации "Спутником V"
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Согласно информации РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность "Спутника V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetРБК (медиагруппа)ТехнологииОбщество
 
 
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