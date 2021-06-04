Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"
03:07 04.06.2021 (обновлено: 06:05 04.06.2021)
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в беседе с РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с "абсурдных" заявлений о краже технологии его производства.
"С самого начала была целенаправленная кампания по подрыву доверия к великому достижению наших ученых, к эффективности вакцины", — отметил Дмитриев.
Руководитель РФПИ подчеркнул, что атаки на "Спутник V" в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.
"Несмотря на такое противодействие, у нас получается доносить нашу точку зрения, в том числе с помощью каналов вакцины в социальных сетях", — уточнил он.
Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
Согласно информации РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность "Спутника V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet.