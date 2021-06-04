https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735537843.html

Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"

Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V" - РИА Новости, 04.06.2021

Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"

Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T03:07

2021-06-04T03:07

2021-06-04T06:05

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители так называемой "большой фармы" и антироссийские политические круги выступают в качестве заказчиков информационной кампании против вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил в беседе с РБК глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.По его словам, эта кампания началась еще до регистрации российского препарата с "абсурдных" заявлений о краже технологии его производства.Руководитель РФПИ подчеркнул, что атаки на "Спутник V" в первую очередь происходят в англосаксонской прессе.Дмитриев считает, что кампания против российского препарата нацелена в том числе на снижение темпов вакцинации в стране.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Согласно информации РФПИ и НИЦ Гамалеи, эффективность "Спутника V" составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet.

https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734410893.html

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, рбк (медиагруппа), технологии, общество