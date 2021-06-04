Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/ukraina-1735680919.html
СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом
СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом - РИА Новости, 04.06.2021
СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом
Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрел вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T17:14
2021-06-04T18:03
россия
алексей данилов
владимир зеленский
владимир путин
оон
херсон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ff54949ba550daba04cc5c7a5c69f6f.jpg
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрел вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Подготовить заседание совета на эти темы в апреле поручил президент Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Херсонской области."Первый вопрос — о ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированной территорией АР Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях", — пояснил Данилов.По его словам, речь идет о поручении "отработать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности" именно в этих регионах. Как указал секретарь СНБО, "вопрос принят единогласно".Весной Зеленский утвердил стратегии военной безопасности для "возвращения" полуострова и его "деоккупации". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в крымском направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Как отмечал президент Украины, Киев "делает все, &lt;...&gt; чтобы вернуть полуостров".По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", добавила она.
https://radiosputnik.ria.ru/20210602/ucheniya-1735231683.html
https://ria.ru/20210524/krym-1733708080.html
россия
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603845217_90:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ddc2da2ebd2fda276da68397c39570cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, оон, херсон, в мире

СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом

17:14 04.06.2021 (обновлено: 18:03 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрел вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Подготовить заседание совета на эти темы в апреле поручил президент Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Херсонской области.
"Первый вопрос — о ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированной территорией АР Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях", — пояснил Данилов.
По его словам, речь идет о поручении "отработать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности" именно в этих регионах. Как указал секретарь СНБО, "вопрос принят единогласно".
Малые бронированные украинские катера во время учений в Азовском море - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:36В мире
Появились подробности учений Украины на границе с Крымом
Весной Зеленский утвердил стратегии военной безопасности для "возвращения" полуострова и его "деоккупации". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в крымском направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Как отмечал президент Украины, Киев "делает все, <...> чтобы вернуть полуостров".
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", добавила она.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 18:22
Зеленский заявил о краже "двух Крымов"
 
РоссияАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНХерсонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния