https://ria.ru/20210604/ukraina-1735680919.html

СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом

СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом - РИА Новости, 04.06.2021

СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом

Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрел вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:14

2021-06-04T17:14

2021-06-04T18:03

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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрел вопрос о дополнительных мерах на границе с Крымом и в южных областях страны, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.Подготовить заседание совета на эти темы в апреле поручил президент Владимир Зеленский, находившийся с визитом в Херсонской области."Первый вопрос — о ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированной территорией АР Крым, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях", — пояснил Данилов.По его словам, речь идет о поручении "отработать дополнительные ситуации по обеспечению безопасности" именно в этих регионах. Как указал секретарь СНБО, "вопрос принят единогласно".Весной Зеленский утвердил стратегии военной безопасности для "возвращения" полуострова и его "деоккупации". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в крымском направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.Как отмечал президент Украины, Киев "делает все, <...> чтобы вернуть полуостров".По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России. Участие любых стран в таких действиях, в том числе в саммите "Крымской платформы", Москва будет рассматривать как "недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостность", добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/ucheniya-1735231683.html

https://ria.ru/20210524/krym-1733708080.html

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россия, алексей данилов, владимир зеленский, владимир путин, оон, херсон, в мире