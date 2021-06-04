https://ria.ru/20210604/ukaz-1735738169.html

В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе

В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 04.06.2021

В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T23:50

2021-06-04T23:50

2021-06-04T23:50

россия

владислав дейнего

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях" направлен на усугубление конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству в двухмесячный срок разработать законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях"."Подписанный Зеленским 2 июня (напомним - в день 7-й годовщины авиаудара ВСУ по центру города Луганска) указ, которым он вводит в действие решение СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.По мнению Дейнего, Зеленский фактически продвигает всё тот же законопроект министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о "политике переходного периода", "который по сути полностью перечеркивает обязательства Украины по минским соглашениям"."Никакое "правосудие переходного периода" не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках минских переговоров документами. И судя по задачам, изложенным в решении СНБОУ, предпринимать попытки согласовать с представителями ЛНР и ДНР такие "инициативы" и сам законопроект никто не собирается, хотя эта норма прямо и однозначно установлена комплексом мер", - пояснил полпред ЛНР.Дейнего подчеркнул, что вместо предусмотренного минскими соглашениями "особого статуса", закреплённого в конституции, запрета преследования участников конфликта в Донбассе со стороны республик, полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с РФ "украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения"."Это явное нарушение минских соглашений и отход от международных обязательств. Это прямое нарушение прав жителей Донбасса и норм международного гуманитарного права. Судя по таким намерениям, украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта и открыто идёт на дельнейшую его эскалацию", - дополнил Дейнего.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210604/snbo-1735724186.html

https://ria.ru/20210604/snbo-1735729352.html

https://ria.ru/20210603/lnr-1735415111.html

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донецкая народная республика

луганск

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россия, владислав дейнего, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, владимир зеленский, луганск, оон, в мире