В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях" направлен на усугубление конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Владислав Дейнего.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству в двухмесячный срок разработать законопроекты по введению правосудия переходного периода на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Президент страны Владимир Зеленский подписал Указ о введении в действие решения СНБО от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".
"Подписанный Зеленским 2 июня (напомним - в день 7-й годовщины авиаудара ВСУ по центру города Луганска) указ, которым он вводит в действие решение СНБОУ "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях", явно направлен на целенаправленное усугубление конфликта", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
По мнению Дейнего, Зеленский фактически продвигает всё тот же законопроект министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о "политике переходного периода", "который по сути полностью перечеркивает обязательства Украины по минским соглашениям".
"Никакое "правосудие переходного периода" не предусматривается ни Комплексом мер, ни какими бы то ни было иными подписанными в рамках минских переговоров документами. И судя по задачам, изложенным в решении СНБОУ, предпринимать попытки согласовать с представителями ЛНР и ДНР такие "инициативы" и сам законопроект никто не собирается, хотя эта норма прямо и однозначно установлена комплексом мер", - пояснил полпред ЛНР.
Дейнего подчеркнул, что вместо предусмотренного минскими соглашениями "особого статуса", закреплённого в конституции, запрета преследования участников конфликта в Донбассе со стороны республик, полного восстановления социально-экономических связей и права на трансграничное сотрудничество с РФ "украинская власть для Донбасса предусматривает люстрацию и ущемление в гражданских правах, продолжение экономической блокады и ограничение свободы передвижения".
"Это явное нарушение минских соглашений и отход от международных обязательств. Это прямое нарушение прав жителей Донбасса и норм международного гуманитарного права. Судя по таким намерениям, украинская власть явно не заинтересована в урегулировании конфликта и открыто идёт на дельнейшую его эскалацию", - дополнил Дейнего.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.