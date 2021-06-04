https://ria.ru/20210604/udmurtiya-1735566128.html

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций - РИА Новости, 04.06.2021

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций

Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:39

2021-06-04T10:39

2021-06-04T11:24

удмуртская республика

пмэф

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

ленинградская область

экономика

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УФА, 4 июн – РИА Новости. Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии."В рамках ПМЭФ глава Удмуртской республики Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Федерального центра компетенций (ФЦК) Николаем Соломоном. Документ предполагает взаимодействие в вопросе повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере. В частности, в оптимизации работы служб занятости, социальной защиты населения, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении."Сейчас для нас крайне важно запустить работу системно. У ФЦК уже есть ряд проектов по оптимизации процессов в социальной сфере. Очень важно последовательно выстраивать эту работу с каждым регионом. С главами Ленинградской области и Удмуртской республики договоренности приобрели официальный характер. В ближайшее время мы определим пул конкретных проектов и приступим к работе", – цитирует пресс-служба слова Соломона.По его словам, Удмуртия доказала заинтересованность в применении бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Компании-участники проекта из республики в среднем показывают рост выработки на уровне 80%. При этом на 40% сокращается время производства продукции, а объем незавершенного производства снижается на 54%. Кроме того, с 2019 года обучение основам бережливого производства прошли уже более 700 сотрудников предприятий и представителей региональных команд Удмуртии", - отметил он.По данным главы республики Александра Бречалова, "бережливые" изменения в Удмуртии произошли в большом количестве направлений."Это и госзакупки, и кадровая служба, и межведомственное электронное взаимодействие, и бережливая поликлиника, и производительность труда. Однако в Удмуртии высок запрос на экспертную оценку уже реализуемых проектов и идеи для новых проектов. Для того, чтобы создать культуру производительности в России, необходимо популяризировать и продвигать это понятие. Предприниматели должны понять: заниматься производительностью – это то, без чего не стоит и нельзя строить бизнес, а власть должна понять, что это единственный верный путь к управлению регионом", – приводит пресс-служба слова Бречалова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/brechalov-1735560723.html

https://ria.ru/20210602/soglashenie-1735225382.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ленинградская область

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пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ленинградская область, экономика