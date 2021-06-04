Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210604/udmurtiya-1735566128.html
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций - РИА Новости, 04.06.2021
Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций
Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:39
2021-06-04T11:24
удмуртская республика
пмэф
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
ленинградская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564383_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_2dd6ccaeb62718807416eda7e96f7489.jpg
УФА, 4 июн – РИА Новости. Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии."В рамках ПМЭФ глава Удмуртской республики Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Федерального центра компетенций (ФЦК) Николаем Соломоном. Документ предполагает взаимодействие в вопросе повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере. В частности, в оптимизации работы служб занятости, социальной защиты населения, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении."Сейчас для нас крайне важно запустить работу системно. У ФЦК уже есть ряд проектов по оптимизации процессов в социальной сфере. Очень важно последовательно выстраивать эту работу с каждым регионом. С главами Ленинградской области и Удмуртской республики договоренности приобрели официальный характер. В ближайшее время мы определим пул конкретных проектов и приступим к работе", – цитирует пресс-служба слова Соломона.По его словам, Удмуртия доказала заинтересованность в применении бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Компании-участники проекта из республики в среднем показывают рост выработки на уровне 80%. При этом на 40% сокращается время производства продукции, а объем незавершенного производства снижается на 54%. Кроме того, с 2019 года обучение основам бережливого производства прошли уже более 700 сотрудников предприятий и представителей региональных команд Удмуртии", - отметил он.По данным главы республики Александра Бречалова, "бережливые" изменения в Удмуртии произошли в большом количестве направлений."Это и госзакупки, и кадровая служба, и межведомственное электронное взаимодействие, и бережливая поликлиника, и производительность труда. Однако в Удмуртии высок запрос на экспертную оценку уже реализуемых проектов и идеи для новых проектов. Для того, чтобы создать культуру производительности в России, необходимо популяризировать и продвигать это понятие. Предприниматели должны понять: заниматься производительностью – это то, без чего не стоит и нельзя строить бизнес, а власть должна понять, что это единственный верный путь к управлению регионом", – приводит пресс-служба слова Бречалова.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/brechalov-1735560723.html
https://ria.ru/20210602/soglashenie-1735225382.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735564383_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_1f25f926bf324c98e90afc328dcdb01a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пмэф, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), ленинградская область, экономика

Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций

10:39 04.06.2021 (обновлено: 11:24 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
УФА, 4 июн – РИА Новости. Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В рамках ПМЭФ глава Удмуртской республики Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Федерального центра компетенций (ФЦК) Николаем Соломоном. Документ предполагает взаимодействие в вопросе повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере. В частности, в оптимизации работы служб занятости, социальной защиты населения, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
10:18Удмуртская Республика
Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
"Сейчас для нас крайне важно запустить работу системно. У ФЦК уже есть ряд проектов по оптимизации процессов в социальной сфере. Очень важно последовательно выстраивать эту работу с каждым регионом. С главами Ленинградской области и Удмуртской республики договоренности приобрели официальный характер. В ближайшее время мы определим пул конкретных проектов и приступим к работе", – цитирует пресс-служба слова Соломона.
По его словам, Удмуртия доказала заинтересованность в применении бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Компании-участники проекта из республики в среднем показывают рост выработки на уровне 80%. При этом на 40% сокращается время производства продукции, а объем незавершенного производства снижается на 54%. Кроме того, с 2019 года обучение основам бережливого производства прошли уже более 700 сотрудников предприятий и представителей региональных команд Удмуртии", - отметил он.
По данным главы республики Александра Бречалова, "бережливые" изменения в Удмуртии произошли в большом количестве направлений.
"Это и госзакупки, и кадровая служба, и межведомственное электронное взаимодействие, и бережливая поликлиника, и производительность труда. Однако в Удмуртии высок запрос на экспертную оценку уже реализуемых проектов и идеи для новых проектов. Для того, чтобы создать культуру производительности в России, необходимо популяризировать и продвигать это понятие. Предприниматели должны понять: заниматься производительностью – это то, без чего не стоит и нельзя строить бизнес, а власть должна понять, что это единственный верный путь к управлению регионом", – приводит пресс-служба слова Бречалова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 12:11Удмуртская Республика
Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации
 
Удмуртская РеспубликаПМЭФРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Ленинградская областьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния