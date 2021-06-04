Удмуртия на ПМЭФ подписала соглашение с Федеральным центром компетенций
10:39 04.06.2021 (обновлено: 11:24 04.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021
УФА, 4 июн – РИА Новости. Удмуртия на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) подписала соглашение с Федеральным центром компетенций для повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
"В рамках ПМЭФ глава Удмуртской республики Александр Бречалов подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Федерального центра компетенций (ФЦК) Николаем Соломоном. Документ предполагает взаимодействие в вопросе повышения эффективности рабочих процессов в социальной сфере. В частности, в оптимизации работы служб занятости, социальной защиты населения, в здравоохранении и образовании", - говорится в сообщении.
"Сейчас для нас крайне важно запустить работу системно. У ФЦК уже есть ряд проектов по оптимизации процессов в социальной сфере. Очень важно последовательно выстраивать эту работу с каждым регионом. С главами Ленинградской области и Удмуртской республики договоренности приобрели официальный характер. В ближайшее время мы определим пул конкретных проектов и приступим к работе", – цитирует пресс-служба слова Соломона.
По его словам, Удмуртия доказала заинтересованность в применении бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда". "Компании-участники проекта из республики в среднем показывают рост выработки на уровне 80%. При этом на 40% сокращается время производства продукции, а объем незавершенного производства снижается на 54%. Кроме того, с 2019 года обучение основам бережливого производства прошли уже более 700 сотрудников предприятий и представителей региональных команд Удмуртии", - отметил он.
По данным главы республики Александра Бречалова, "бережливые" изменения в Удмуртии произошли в большом количестве направлений.
"Это и госзакупки, и кадровая служба, и межведомственное электронное взаимодействие, и бережливая поликлиника, и производительность труда. Однако в Удмуртии высок запрос на экспертную оценку уже реализуемых проектов и идеи для новых проектов. Для того, чтобы создать культуру производительности в России, необходимо популяризировать и продвигать это понятие. Предприниматели должны понять: заниматься производительностью – это то, без чего не стоит и нельзя строить бизнес, а власть должна понять, что это единственный верный путь к управлению регионом", – приводит пресс-служба слова Бречалова.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.