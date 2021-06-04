https://ria.ru/20210604/tseny-1735569930.html

Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты

Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты - РИА Новости, 04.06.2021

Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты

Генпрокуратура РФ нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:53

2021-06-04T10:53

2021-06-04T10:53

петербургский международный экономический форум

россия

игорь краснов

петербургский международный экономический форум (фонд)

генеральная прокуратура рф

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Генпрокуратура РФ нередко выявляет отдельные факты необоснованного завышения цен на продукты и авиабилеты, сообщил глава ведомства Игорь Краснов в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме."Возвращаясь к теме доверия, считаю важным подчеркнуть, что прежде всего оно предполагает взаимность. Доверие бизнеса к власти и наоборот – две неразрывные вещи. В данном контексте скажу, что в ходе надзорной деятельности мы нередко наблюдаем ничем не обоснованное и резкое повышение цен на продовольствие, стоимость авиабилетов, продукты туристической отрасли и другие услуги, то есть действия, которые фактически идут вразрез интересам людей", - сказал Краснов.По его словам, бизнесу во всех случаях необходимо демонстрировать уважение к закону и гражданам, проявлять социальную ответственность: "Такой бизнес мы готовы и обязательно будем защищать".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html

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россия

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2021

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россия, игорь краснов, петербургский международный экономический форум (фонд), генеральная прокуратура рф, экономика