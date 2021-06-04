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ЦБ отозвал лицензию у "РФИ Банка"
ЦБ отозвал лицензию у "РФИ Банка" - РИА Новости, 04.06.2021
ЦБ отозвал лицензию у "РФИ Банка"
ЦБ РФ с 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "РФИ Банк" (Москва) за вовлечение в проведение финансовых операций, связанных с... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:43
2021-06-04T09:27
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "РФИ Банк" (Москва) за вовлечение в проведение финансовых операций, связанных с онлайн-казино, говорится в сообщении регулятора."Деятельность "РФИ Банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", - отмечает регулятор.ЦБ поясняет, что принял такое решение, руководствуясь тем, что "РФИ Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.По величине активов, согласно рейтингу РИА Новости, "РФИ Банк" на 1 апреля занимал 320-е место в банковской системе РФ и 328-е место по оценке ЦБ на 1 мая.Выплаты вкладчикам "РФИ Банка" начнутся не позднее 18 июня и могут составить 104 миллиона рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ)."Агентство начнет выплаты не позднее 18 июня 2021 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", - говорится в сообщении. По данным отчетности банка на 1 мая, размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в размере 104 миллиона рублей, сообщает АСВ.По величине активов, согласно данным ЦБ, "РФИ Банк" на 1 мая занимал 328-е место в банковской системе РФ.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ отозвал лицензию у "РФИ Банка"

08:43 04.06.2021 (обновлено: 09:27 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ЦБ РФ с 4 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "РФИ Банк" (Москва) за вовлечение в проведение финансовых операций, связанных с онлайн-казино, говорится в сообщении регулятора.
"Деятельность "РФИ Банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами", - отмечает регулятор.
ЦБ поясняет, что принял такое решение, руководствуясь тем, что "РФИ Банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.
По величине активов, согласно рейтингу РИА Новости, "РФИ Банк" на 1 апреля занимал 320-е место в банковской системе РФ и 328-е место по оценке ЦБ на 1 мая.
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Выплаты вкладчикам "РФИ Банка" начнутся не позднее 18 июня и могут составить 104 миллиона рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Агентство начнет выплаты не позднее 18 июня 2021 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения", - говорится в сообщении. По данным отчетности банка на 1 мая, размер страховой ответственности агентства предварительно оценивается в размере 104 миллиона рублей, сообщает АСВ.
По величине активов, согласно данным ЦБ, "РФИ Банк" на 1 мая занимал 328-е место в банковской системе РФ.
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