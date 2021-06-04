https://ria.ru/20210604/teatr-1735735538.html

Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году

Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году - РИА Новости, 04.06.2021

Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году

Работы по проектированию новой сцены пермского оперного театра планируется завершить в 2021 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T22:58

2021-06-04T22:58

2021-06-04T22:58

петербургский международный экономический форум

россия

ольга любимова

дмитрий махонин

петербургский международный экономический форум (фонд)

роман абрамович

пермский театр оперы и балета

пермь

пермский край

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Работы по проектированию новой сцены пермского оперного театра планируется завершить в 2021 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."…Рассчитываем, что в этом году завершится проектирование. Дальнейшая задача – войти в федеральную адресную инвестиционную программу. И получить меры поддержки...", — рассказал губернатор. Он уточнил, что часть денежных средств на строительство культурного объекта будет привлекаться из регионального бюджета.Пермский театр оперы и балета основан в 1870 году. Историческая сцена театра является самой маленькой в России — 308 квадратных метров, что не соответствует современным требованиям, но расширение ее невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году.Новую сцену оперного театра власти планировали построить сначала к 2023 году, завершив проектные работы в 2020 году, однако позднее сроки сдвинулись. Предусматривалось, что объект будет включать зал на 1,1-1,3 тысячи мест и все необходимые помещения для зрителей и организации репетиционного процесса. Его стоимость в разное время оценивалась от 7 до 15 миллиардов рублей.В марте власти проинформировали, что разрывают отношения с прежним проектировщиком новой сцены Пермской оперы, работы будут проведены за внебюджетные средства. Финансовую поддержку окажет Роман Абрамович. При этом в конце 2020 года во время визита в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой озвучивался желательный срок готовности проектно-сметной документации по театру - апрель 2021.

https://ria.ru/20210604/trassa-1735733274.html

https://ria.ru/20210604/zoopark-1735734342.html

россия

пермь

пермский край

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россия, ольга любимова, дмитрий махонин, петербургский международный экономический форум (фонд), роман абрамович, пермский театр оперы и балета, пермь, пермский край