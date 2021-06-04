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https://ria.ru/20210604/teatr-1735735538.html
Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году
Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году - РИА Новости, 04.06.2021
Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году
Работы по проектированию новой сцены пермского оперного театра планируется завершить в 2021 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:58
2021-06-04T22:58
петербургский международный экономический форум
россия
ольга любимова
дмитрий махонин
петербургский международный экономический форум (фонд)
роман абрамович
пермский театр оперы и балета
пермь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Работы по проектированию новой сцены пермского оперного театра планируется завершить в 2021 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме."…Рассчитываем, что в этом году завершится проектирование. Дальнейшая задача – войти в федеральную адресную инвестиционную программу. И получить меры поддержки...", — рассказал губернатор. Он уточнил, что часть денежных средств на строительство культурного объекта будет привлекаться из регионального бюджета.Пермский театр оперы и балета основан в 1870 году. Историческая сцена театра является самой маленькой в России — 308 квадратных метров, что не соответствует современным требованиям, но расширение ее невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году.Новую сцену оперного театра власти планировали построить сначала к 2023 году, завершив проектные работы в 2020 году, однако позднее сроки сдвинулись. Предусматривалось, что объект будет включать зал на 1,1-1,3 тысячи мест и все необходимые помещения для зрителей и организации репетиционного процесса. Его стоимость в разное время оценивалась от 7 до 15 миллиардов рублей.В марте власти проинформировали, что разрывают отношения с прежним проектировщиком новой сцены Пермской оперы, работы будут проведены за внебюджетные средства. Финансовую поддержку окажет Роман Абрамович. При этом в конце 2020 года во время визита в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой озвучивался желательный срок готовности проектно-сметной документации по театру - апрель 2021.
https://ria.ru/20210604/trassa-1735733274.html
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россия, ольга любимова, дмитрий махонин, петербургский международный экономический форум (фонд), роман абрамович, пермский театр оперы и балета, пермь, пермский край

Губернатор: проектирование новой сцены пермского оперного театра завершится в 2021 году

22:58 04.06.2021
 
© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Фото : ФАС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Работы по проектированию новой сцены пермского оперного театра планируется завершить в 2021 году, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин корреспонденту РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
"…Рассчитываем, что в этом году завершится проектирование. Дальнейшая задача – войти в федеральную адресную инвестиционную программу. И получить меры поддержки...", — рассказал губернатор. Он уточнил, что часть денежных средств на строительство культурного объекта будет привлекаться из регионального бюджета.
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Пермский театр оперы и балета основан в 1870 году. Историческая сцена театра является самой маленькой в России — 308 квадратных метров, что не соответствует современным требованиям, но расширение ее невозможно, так как сценическая площадка ограничена стенами первого каменного здания, построенного в 1879 году.
Новую сцену оперного театра власти планировали построить сначала к 2023 году, завершив проектные работы в 2020 году, однако позднее сроки сдвинулись. Предусматривалось, что объект будет включать зал на 1,1-1,3 тысячи мест и все необходимые помещения для зрителей и организации репетиционного процесса. Его стоимость в разное время оценивалась от 7 до 15 миллиардов рублей.
В марте власти проинформировали, что разрывают отношения с прежним проектировщиком новой сцены Пермской оперы, работы будут проведены за внебюджетные средства. Финансовую поддержку окажет Роман Абрамович. При этом в конце 2020 года во время визита в Пермь министра культуры РФ Ольги Любимовой озвучивался желательный срок готовности проектно-сметной документации по театру - апрель 2021.
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Петербургский международный экономический форумРоссияОльга ЛюбимоваДмитрий МахонинПетербургский международный экономический форум (фонд)Роман АбрамовичПермский театр оперы и балетаПермьПермский край
 
 
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