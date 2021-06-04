https://ria.ru/20210604/tatarstan-1735545439.html
В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка
В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 04.06.2021
В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка
Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:00
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg
КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (под Казанью - ред.). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома", - сказал Галиев.Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана.Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование взято на контроль в прокуратуре.
https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dded59bc01c1f21bc36678994a0195.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, происшествия
КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
"Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (под Казанью
- ред.). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома", - сказал Галиев.
Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана.
Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование взято на контроль в прокуратуре.