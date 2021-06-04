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В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка
В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 04.06.2021
В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка
Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T08:00
2021-06-04T08:00
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (под Казанью - ред.). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома", - сказал Галиев.Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана.Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование взято на контроль в прокуратуре.
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казань, происшествия

В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка

08:00 04.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
"Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (под Казанью - ред.). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома", - сказал Галиев.
Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана.
Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование взято на контроль в прокуратуре.
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