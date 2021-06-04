https://ria.ru/20210604/tatarstan-1735545439.html

В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка

В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка - РИА Новости, 04.06.2021

В Татарстане бродячие собаки напали на ребенка

Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

2021-06-04T08:00

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Уголовное дело о халатности и не отвечающих требованиям безопасности услугах возбуждено в Татарстане после нападения бродячих собак на ребенка, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Инцидент произошел 3 июня около 18.30 на территории возле озера Лебяжье (под Казанью - ред.). Известно, что семилетний мальчик с родителями приехал в гости в Казань из другого региона. Они арендовали гостевой домик недалеко от озера Лебяжье. Нападение трех бродячих собак на ребенка произошло возле дома", - сказал Галиев.Мальчика доставили в Детскую республиканскую больницу Татарстана.Галиев добавил, что возбуждено уголовное дело по статьям "халатность" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследование взято на контроль в прокуратуре.

https://ria.ru/20210601/sobaka-1735030675.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия