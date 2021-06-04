https://ria.ru/20210604/tadzhikistan-1735563321.html

Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе

Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе - РИА Новости, 04.06.2021

Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе

Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T10:30

2021-06-04T10:30

2021-06-04T10:30

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/05/1731185364_145:0:3786:2048_1920x0_80_0_0_1f3a4ffb5e370fc8def637979cb1ba15.jpg

ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы."Вопреки официальному заявлению киргизской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии двух стран по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км госграницы", - говорится в сообщении пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Как отметили в пресс-центре, после договоренности продолжить работу по определению линии госграницы на оставшемся участке "отдельные пограничные точки были описаны"."В связи с этим в настоящее время пограничным нарядом погранвойск Таджикистана осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории", - заявили в ведомстве.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210604/granitsa-1735543056.html

https://ria.ru/20210524/plan-1733626436.html

таджикистан

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире