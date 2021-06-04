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Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе
Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе - РИА Новости, 04.06.2021
Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе
Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T10:30
2021-06-04T10:30
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы."Вопреки официальному заявлению киргизской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии двух стран по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км госграницы", - говорится в сообщении пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Как отметили в пресс-центре, после договоренности продолжить работу по определению линии госграницы на оставшемся участке "отдельные пограничные точки были описаны"."В связи с этим в настоящее время пограничным нарядом погранвойск Таджикистана осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории", - заявили в ведомстве.Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

Душанбе отверг обвинения Бишкека в нарушении договоренностей по границе

10:30 04.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащий вооруженных сил Киргизии охраняет водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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ДУШАНБЕ, 4 июн - РИА Новости, Лидия Исамова. Заявление киргизской стороны о нарушении Таджикистаном договоренностей по госгранице не соответствует действительности, заявили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Ранее в киргизском погранведомстве заявили, что таджикистанские военные ночью начали устанавливать контейнер на неописанном участке границы и почти на километр углубились на территорию Киргизии. Бишкек обвинил Душанбе в нарушении договоренностей по границе и обострении ситуации, личный состав погранслужбы Киргизии перевели на усиленный вариант несения службы.
"Вопреки официальному заявлению киргизской стороны, не соответствующему действительности, опубликованному в СМИ, в результате работы межправительственной комиссии двух стран по делимитации и демаркации из общей протяженности, составляющей 986,7 км, описано 519,9 км госграницы", - говорится в сообщении пресс-центра Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Как отметили в пресс-центре, после договоренности продолжить работу по определению линии госграницы на оставшемся участке "отдельные пограничные точки были описаны".
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
06:57
В Киргизии заявили об обострении ситуации на границе с Таджикистаном
"В связи с этим в настоящее время пограничным нарядом погранвойск Таджикистана осуществляется охрана по согласованной линии прохождения таджикско-киргизской госграницы. То есть согласно данной протокольной договоренности выставление пограничного наряда осуществлено на согласованной территории", - заявили в ведомстве.
Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана на водозаборе "Головной" 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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