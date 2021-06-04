https://ria.ru/20210604/sud-1735693576.html

В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей

В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей - РИА Новости, 04.06.2021

В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:01

2021-06-04T18:01

2021-06-04T18:01

религия и мировоззрение

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной области, которые обвиняются в растлении детей, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что настоятель и звонарь храма пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков. Настоятеля иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница. Речь, по словам собеседника агентства, идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу. Следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – звонарь Сергей Моос."Мы выступаем за всестороннее изучение обстоятельств дела, установление виновных и адекватное содеянному наказание. Церковь всегда поддерживала и поддерживает правосудие", - сказал Кипшидзе.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА Новости, что сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, и для виновного священника может повлечь высшую форму наказания – лишение сана.

https://ria.ru/20210603/nasilie-1735384966.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь