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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/sud-1735693576.html
В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей
В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей - РИА Новости, 04.06.2021
В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей
Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:01
2021-06-04T18:01
религия и мировоззрение
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной области, которые обвиняются в растлении детей, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что настоятель и звонарь храма пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков. Настоятеля иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница. Речь, по словам собеседника агентства, идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу. Следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – звонарь Сергей Моос."Мы выступаем за всестороннее изучение обстоятельств дела, установление виновных и адекватное содеянному наказание. Церковь всегда поддерживала и поддерживает правосудие", - сказал Кипшидзе.Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА Новости, что сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, и для виновного священника может повлечь высшую форму наказания – лишение сана.
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вахтанг кипшидзе, московский патриархат, русская православная церковь

В РПЦ прокомментировали суд над священником и звонарем за растление детей

18:01 04.06.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) выступает за всестороннее расследование дела в отношении настоятеля православного храма и звонаря в Еврейской автономной области, которые обвиняются в растлении детей, заявил РИА Новости зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что настоятель и звонарь храма пророка Илии села Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области предстали перед судом по обвинению в том, что за 12 лет они растлили 53 мальчиков. Настоятеля иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) задержали в конце 2019 года после того, как в СК РФ обратилась местная жительница. Речь, по словам собеседника агентства, идет о сексуальном насилии над детьми, в том числе младше 14 лет, изготовлении порно, понуждении к сексу. Следствие выяснило, что насиловать детей священнослужителю помогал его помощник – звонарь Сергей Моос.
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
Вчера, 11:30Религия и мировоззрение
В РПЦ рассказали о наказаниях для священников за педофилию
"Мы выступаем за всестороннее изучение обстоятельств дела, установление виновных и адекватное содеянному наказание. Церковь всегда поддерживала и поддерживает правосудие", - сказал Кипшидзе.
Ранее заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил РИА Новости, что сексуальное насилие несовместимо с саном священнослужителя, и для виновного священника может повлечь высшую форму наказания – лишение сана.
 
Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатРусская православная церковь
 
 
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