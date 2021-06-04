https://ria.ru/20210604/stantsiya-1735555211.html

Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции

Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции - РИА Новости, 04.06.2021

Рогозин рассказал, как Путин отнесся к идее новой орбитальной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент России в целом позитивно отнесся к предложению госкорпорации о создании Российской орбитальной служебной... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:40

2021-06-04T09:40

2021-06-04T09:40

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что президент России в целом позитивно отнесся к предложению госкорпорации о создании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), "но дело в деталях".Ранее сообщалось, что Россия с 2025 года выйдет из проекта МКС и начнет создание новой станции РОСС."В целом позитив со стороны президента к нашему предложению есть. Но дело в деталях", - сказал Рогозин в интервью РИА Новости на ПМЭФ.По его словам, новая станция на высокоширотной орбите может быть создана к концу 2025 года – началу 2026 года."Мы рассчитываем, что при создании новой станции будет перехлест работы со сроками эксплуатации МКС. Так же, как было с "Миром" и МКС. Насколько длительным будет этот перехлест – один, два года – пока вопрос", - сказал он.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/rogozin-1735551357.html

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин