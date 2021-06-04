https://ria.ru/20210604/ssha-1735682344.html

США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин

США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин - РИА Новости, 04.06.2021

США пытаются сдержать развитие России, заявил Путин

Россия не имеет разногласий с США, просто Америка хочет сдержать развитие РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T17:18

2021-06-04T17:18

2021-06-04T17:18

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир путин

сша

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не имеет разногласий с США, просто Америка хочет сдержать развитие РФ, заявил президент России Владимир Путин."У нас нет разногласий с Соединенными Штатами. У них есть только одно разногласие - они хотят сдерживать наше развитие, говорят об этом публично. Все остальное - производная от этой позиции. И ограничения в сфере экономики, и попытки влиять на внутриполитические процессы в нашей стране, опираясь на те силы, которые они считают своими внутри России, в этом вся история", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/sammit-1735672343.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, сша, политика