https://ria.ru/20210604/sputnik-1735727635.html

Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине

Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине - РИА Новости, 04.06.2021

Путин и Фернандес дали старт производству "Спутника V" в Аргентине

Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T21:18

2021-06-04T21:18

2021-06-04T21:29

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

альберто фернандес

коронавирусы

аргентина

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес в режиме видеоконференции дали старт запуску производства российской вакцины "Спутник V" в Аргентине.Старт был дан на полях Петербургского международного экономического форума. Чуть ранее производство было запущено в Сербии.Ранее глава минздрава латиноамериканской страны Карла Висскотти сообщила, что Институт Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины "Спутник V", произведенных в Аргентине.В апреле РФПИ сообщил, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство "Спутника V", в дальнейшем вакцина может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки. Отмечается, что РФПИ и партнеры осуществили трансфер технологий для Laboratorios Richmond, первая произведенная партия была доставлена в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата.Аргентина планирует производить 4-5 миллионов доз российской вакцины "Спутник V" в месяц и рассчитывает в будущем нарастить объемы производства до 500 миллионов доз в год.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735725954.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, альберто фернандес, коронавирусы, аргентина, владимир путин