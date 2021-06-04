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В Бразилии рассказали, кого будут прививать "Спутником V"
В Бразилии рассказали, кого будут прививать "Спутником V" - РИА Новости, 04.06.2021
В Бразилии рассказали, кого будут прививать "Спутником V"
Эксперты бразильского национального агентства по санитарному надзору Anvisa рекомендовали, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в случае... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T21:12
2021-06-04T21:12
2021-06-04T21:12
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперты бразильского национального агентства по санитарному надзору Anvisa рекомендовали, чтобы российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в случае одобрения использовалась только для вакцинации здорового взрослого населения, передают в пятницу СМИ.По сообщению агентства Рейтер, эксперты Anvisa рекомендовали, чтобы вакцина "в случае одобрения использовалась только для (вакцинации - ред.) здоровых взрослых".Ранее сообщалось, что Anvisa 4 июня снова рассмотрит вопрос об импорте и экстренном применении российской вакцины "Спутник V", дважды в этом году они отказывали в разрешении, ссылаясь на недостаток информации.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 65 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи
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коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, the lancet