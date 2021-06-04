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Путин и Вучич дали старт запуску производства "Спутника V" в Сербии
Путин и Вучич дали старт запуску производства "Спутника V" в Сербии - РИА Новости, 04.06.2021
Путин и Вучич дали старт запуску производства "Спутника V" в Сербии
Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в пятницу дали старт производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:52
2021-06-04T20:52
2021-06-04T20:53
коронавирус covid-19
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в мире
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич в пятницу дали старт производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии.Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса - расфасовка - в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Белграде была начата в пятницу вечером с участием по видеосвязи президента России и сербского лидера."Для меня большая честь запустить производство вакцины "Спутник V" в Сербии", - заявил Вучич на русском языке.Директор института "Торлак" доктор Вера Стоилькович отметила, что Сербия стала одной из первых стран, начавших применять вакцину "Спутник V", и первой страной в Европе, производящей ее, после чего нажала кнопку.Ранее Вучич выразил благодарность России и ее руководству за возможность производства в республике препарата для иммунизации, что, по его словам, послужит не только Сербии, но и странам региона и Европы.
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коронавирус covid-19, россия, александр вучич, европа, белград (город), в мире, вакцина "спутник v", петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин