https://ria.ru/20210604/sputnik-1735705105.html
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:44
2021-06-04T18:44
2021-06-04T18:44
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил дегтярев
здоровье - общество
владимир путин
хабаровск
япония
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735700377_0:77:3173:1862_1920x0_80_0_0_7bbb551c8c6989a2fb63d4f23e917095.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы края Михаил Дегтярев.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России."Мы находимся в двух с половиной часах лета от Токио, Пекина, Кореи и в трех-четырех часах лета от других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Плюс ко всему, у нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии",- сказал Дегтярев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/serbiya-1735674223.html
https://ria.ru/20210604/kurts-1735669673.html
хабаровск
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735700377_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_f5c6f5096b7b01a7ed663aa9bbf4b586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, здоровье - общество, владимир путин, хабаровск, япония, токио