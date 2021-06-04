https://ria.ru/20210604/sputnik-1735705105.html

Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса

Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021

Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса

Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:44

2021-06-04T18:44

2021-06-04T18:44

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил дегтярев

здоровье - общество

владимир путин

хабаровск

япония

токио

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы края Михаил Дегтярев.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России."Мы находимся в двух с половиной часах лета от Токио, Пекина, Кореи и в трех-четырех часах лета от других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Плюс ко всему, у нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии",- сказал Дегтярев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/serbiya-1735674223.html

https://ria.ru/20210604/kurts-1735669673.html

хабаровск

япония

токио

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коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, здоровье - общество, владимир путин, хабаровск, япония, токио