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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735705105.html
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса
Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T18:44
2021-06-04T18:44
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил дегтярев
здоровье - общество
владимир путин
хабаровск
япония
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы края Михаил Дегтярев.Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России."Мы находимся в двух с половиной часах лета от Токио, Пекина, Кореи и в трех-четырех часах лета от других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Плюс ко всему, у нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии",- сказал Дегтярев.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/serbiya-1735674223.html
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коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил дегтярев, здоровье - общество, владимир путин, хабаровск, япония, токио

Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса

18:44 04.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Хабаровский край примет граждан Японии для вакцинации от коронавируса, соглашение с японской стороной уже подготовлено, заявил РИА Новости на ПМЭФ врио главы края Михаил Дегтярев.
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума, поручил до конца месяца проработать вопрос по проведению платной вакцинации иностранцев в России.
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"Мы находимся в двух с половиной часах лета от Токио, Пекина, Кореи и в трех-четырех часах лета от других столиц Азиатско-Тихоокеанского региона. Плюс ко всему, у нас полностью уже отработано и подготовлено соглашение с японской стороной, мы ждали только решения президента. И теперь мы ожидаем поступления к нам коммерческой партии нашей вакцины, после чего начинаем приглашать в Хабаровск наших коллег из Японии",- сказал Дегтярев.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинХабаровскЯпонияТокио
 
 
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