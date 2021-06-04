Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735633676.html
Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии
Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии - РИА Новости, 04.06.2021
Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии
Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии стартует в пятницу вечером РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T14:48
2021-06-04T14:48
россия
кирилл дмитриев
александр вучич
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg
БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии стартует в пятницу вечером с виртуальным участием президента РФ Владимира Путина, заявил президент страны Александр Вучич."Сегодня в 17.30 (18.30 мск) на Торлаке начинается производство вакцины "Спутник V" буду участвовать я и виртуально - президент Путин", - заявил сербский лидер в обращении к общественности.Российский фонд прямых инвестиций в пятницу представит президенту РФ иностранные компании, занимающиеся производством российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Он также отметил, что без сотрудничества с зарубежными площадками нельзя было бы удовлетворить высокий спрос в мире на "Спутник V" и "Спутник Лайт". Дмитриев рассказал в том числе, что благодаря существующим партнерам возможно произвести 800 миллионов полнокомпонентных доз вакцины в этом году.
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735611114.html
россия
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eab52d0a652b5c417bf610726a255e34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кирилл дмитриев, александр вучич, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, сербия

Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии

14:48 04.06.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии стартует в пятницу вечером с виртуальным участием президента РФ Владимира Путина, заявил президент страны Александр Вучич.
"Сегодня в 17.30 (18.30 мск) на Торлаке начинается производство вакцины "Спутник V" буду участвовать я и виртуально - президент Путин", - заявил сербский лидер в обращении к общественности.
Вакцинация от коронавируса вакциной Sputnik V в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
13:25Петербургский международный экономический форум
В Сербии назвали результаты исследования "Спутника V" блестящими
Российский фонд прямых инвестиций в пятницу представит президенту РФ иностранные компании, занимающиеся производством российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он также отметил, что без сотрудничества с зарубежными площадками нельзя было бы удовлетворить высокий спрос в мире на "Спутник V" и "Спутник Лайт". Дмитриев рассказал в том числе, что благодаря существующим партнерам возможно произвести 800 миллионов полнокомпонентных доз вакцины в этом году.
 
РоссияКирилл ДмитриевАлександр ВучичРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинСербия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33ABC News: сотрудник компании Трампа дал показания присяжным в Нью-Йорке
02:30Немцы оценили призывы к поставкам оружия Украине
02:10Назван способ есть здоровую еду дешево
01:34США обвинили гражданку Латвии в киберпреступлениях в России и Белоруссии
01:17Вступил в силу запрет на полеты белорусских авиакомпаний в небе над ЕС
01:16Специалист объяснил, на каких АЗС опасно заправлять автомобиль
01:09Генерал ВСУ признал, что украинская артиллерия стреляла куда попало
00:58Белоруссия решила усилить роль Совбеза в защите суверенитета
00:48Почти 300 палестинцев пострадали в стычках с израильскими силовиками
00:35Представитель госдепа посетит Армению, Азербайджан и Грузию
00:09Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
00:07Силуанов: Минфин надеется, что экономика уже прошла наиболее сложный этап
00:05Moody's подтвердило рейтинг России "Ваа3" со стабильным прогнозом
23:56Рогозин опроверг сообщения о готовности продлить работу МКС до 2030 года
23:50В ЛНР оценили указ Зеленского об активизации урегулирования в Донбассе
23:40В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19
23:26CNN: Пентагон не разрешит вывешивать флаг ЛГБТ над военными базами
23:24Россия не получила ответа от Японии по ее ракетным системам, заявил Путин
23:21Путин назвал отношения России и Индии доверительными и успешными
23:09Путин рассказал о подходе к решению северокорейской ядерной проблемы
Лента новостейМолния