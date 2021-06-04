https://ria.ru/20210604/sputnik-1735633676.html

Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии

Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии - РИА Новости, 04.06.2021

Вучич объявил дату запуска производства "Спутника V" в Сербии

Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии стартует в пятницу вечером РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T14:48

2021-06-04T14:48

2021-06-04T14:48

россия

кирилл дмитриев

александр вучич

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

сербия

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БЕЛГРАД, 4 июн - РИА Новости. Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в Сербии стартует в пятницу вечером с виртуальным участием президента РФ Владимира Путина, заявил президент страны Александр Вучич."Сегодня в 17.30 (18.30 мск) на Торлаке начинается производство вакцины "Спутник V" буду участвовать я и виртуально - президент Путин", - заявил сербский лидер в обращении к общественности.Российский фонд прямых инвестиций в пятницу представит президенту РФ иностранные компании, занимающиеся производством российской вакцины от коронавируса "Спутник V", как сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Он также отметил, что без сотрудничества с зарубежными площадками нельзя было бы удовлетворить высокий спрос в мире на "Спутник V" и "Спутник Лайт". Дмитриев рассказал в том числе, что благодаря существующим партнерам возможно произвести 800 миллионов полнокомпонентных доз вакцины в этом году.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735611114.html

россия

сербия

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россия, кирилл дмитриев, александр вучич, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, сербия