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В Сербии назвали результаты исследования "Спутника V" блестящими

В Сербии назвали результаты исследования "Спутника V" блестящими - РИА Новости, 04.06.2021

В Сербии назвали результаты исследования "Спутника V" блестящими

Исследование, проведенное среди 100 тысяч граждан Сербии, получивших вакцину "Спутник V", показало "блестящий" результат, эффективность 97,6%, заявил министр по РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T13:25

2021-06-04T13:25

2021-06-04T13:25

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

петербургский международный экономический форум (фонд)

российский фонд прямых инвестиций

сербия

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Исследование, проведенное среди 100 тысяч граждан Сербии, получивших вакцину "Спутник V", показало "блестящий" результат, эффективность 97,6%, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович на Петербургском международном экономическом форуме."Мы сделали исследование среди 100 тысяч граждан Сербии, которые получили вакцину "Спутник V", и действительно получился блестящий результат, не было ни одного смертельного случая", - сказал Попович в рамках экспертной сессии "Борьба с инфекциями: риски будущего"."Эффективность вакцины "Спутник V" достигла 97,6%, по этим последним исследованиям. Это, я бы сказал, лучший результат, который мы имеем в Сербии", - добавил министр. Он уточнил, что в стране сейчас применяются в общей сложности четыре разных вакцины, включая российскую.Ранее офис министра по инновациям и технологическому развитию страны сообщил, что расфасовка вакцины "Спутник V" начнется в пятницу во второй половине дня в институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" в столице Сербии. Попович заявлял, что Сербия после начала расфасовки за первые полгода планирует произвести 4 миллиона доз вакцины. Он ожидает, что первая партия препарата на пункты иммунизации в Сербии может попасть в течение 10 дней. Полный цикл производства власти Сербии ожидают до конца года.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, сербия, в мире