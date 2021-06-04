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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735579482.html
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.06.2021
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:28
2021-06-04T11:39
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петербургский международный экономический форум (фонд)
российский фонд прямых инвестиций
воз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев."ВОЗ - мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа - пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, воз

ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ

11:28 04.06.2021 (обновлено: 11:39 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Абид Мажар / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Абид Мажар
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"ВОЗ - мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа - пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петербургский международный экономический форум (фонд)Российский фонд прямых инвестицийВОЗ
 
 
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