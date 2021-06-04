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ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 04.06.2021
ВОЗ может одобрить "Спутник V" в течение двух месяцев, заявил глава РФПИ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:28
2021-06-04T11:28
2021-06-04T11:39
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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петербургский международный экономический форум (фонд)
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воз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в течение пары месяцев, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев."ВОЗ - мы считаем, это будет буквально пара месяцев, Европа - пока позитивные результаты проверки, нет критических замечаний", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть одобрена российская вакцина, в кулуарах ПМЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петербургский международный экономический форум (фонд), российский фонд прямых инвестиций, воз