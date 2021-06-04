https://ria.ru/20210604/sputnik-1735549959.html

Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом

Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом - РИА Новости, 04.06.2021

Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T09:05

2021-06-04T09:05

2021-06-04T09:05

петербургский международный экономический форум

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ."Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - сказал он."Время регистрации зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - добавил Дмитриев.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ ранее на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210604/vaktsina-1735537843.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз