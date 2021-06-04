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Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом
Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом - РИА Новости, 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:05
2021-06-04T09:05
2021-06-04T09:05
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ."Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - сказал он."Время регистрации зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - добавил Дмитриев.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ ранее на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V
" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
на брифинге в рамках ПМЭФ
.
"Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - сказал он.
"Время регистрации зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - добавил Дмитриев.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России
в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Минздрав РФ ранее на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.