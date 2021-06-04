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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/sputnik-1735549959.html
Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом
Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом - РИА Новости, 04.06.2021
Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:05
2021-06-04T09:05
петербургский международный экономический форум
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ."Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - сказал он."Время регистрации зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - добавил Дмитриев.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Минздрав РФ ранее на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз

Глава РФПИ рассказал об исследовании "Спутника V" Евросоюзом

09:05 04.06.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в ходе исследования российский вакцины от COVID-19 "Спутник V" не выявило критических замечаний ни по производственной, ни по клинической части, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках ПМЭФ.
"Мы отмечаем очень профессиональную работу технических специалистов EMA. Мы хотели бы отделить работу технической части EMA, которая пока не выявила существенных критических замечаний, и ряд политических высказываний, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против "Спутника V", - сказал он.
Медицинский сотрудник набирает в шприц российскую вакцину Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Глава РФПИ Дмитриев рассказал о заказчиках информационной кампании против "Спутника V"
"Время регистрации зависит от EMA. Мы не получили критических замечаний ни по части клинических исследований, ни по производственной части. Идет рабочий процесс, который, мы надеемся, не будет политизирован", - добавил Дмитриев.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
Минздрав РФ ранее на этой неделе выражал надежду, что Всемирная организация здравоохранения и ЕМА зарегистрируют российскую вакцину в ближайшие месяцы.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюз
 
 
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