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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210604/spory-1735734004.html
Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры
Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры - РИА Новости, 04.06.2021
Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры
Президент РФ Владимир Путин считает, что Китай и Индия найдут способ решения возникающих между ними вопросов, главное - чтобы не мешали нерегиональные державы. РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T22:45
2021-06-04T23:05
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир путин
китай
индия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что Китай и Индия найдут способ решения возникающих между ними вопросов, главное - чтобы не мешали нерегиональные державы.Путин отметил, что есть определённые вопросы, связанные с индо-китайскими отношениями, но, по его мнению, между соседями всегда возникает масса вопросов.Путин добавил, что премьер-министр Индии и председатель КНР - это люди очень ответственные, относящиеся друг к другу в личном плане с большим уважением."Мне кажется, они всегда найдут способ решения тех проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются, главное, чтобы им не мешали нерегиональные державы", - заявил Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Обострение отношений между Индией и Китаем началось в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в Ладакхе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210604/yaponiya-1735735277.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), владимир путин, китай, индия

Путин рассказал, как Индия и Китай могут разрешать свои споры

22:45 04.06.2021 (обновлено: 23:05 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что Китай и Индия найдут способ решения возникающих между ними вопросов, главное - чтобы не мешали нерегиональные державы.
Путин отметил, что есть определённые вопросы, связанные с индо-китайскими отношениями, но, по его мнению, между соседями всегда возникает масса вопросов.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Путин добавил, что премьер-министр Индии и председатель КНР - это люди очень ответственные, относящиеся друг к другу в личном плане с большим уважением.
"Мне кажется, они всегда найдут способ решения тех проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются, главное, чтобы им не мешали нерегиональные державы", - заявил Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
Обострение отношений между Индией и Китаем началось в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными двух стран, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в Ладакхе. Только со стороны Индии в регионе находились до 50 тысяч солдат, а также разнообразная военная техника, оценивается, что Китай развернул равное количество сил. В начале февраля сперва китайское, а после индийское министерства обороны сообщили об отводе сил вдоль северного и южного берегов озера Пангонг.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021 - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир ПутинКитайИндия
 
 
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