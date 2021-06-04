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Захарова прокомментировала создание списка недружественных стран

Захарова прокомментировала создание списка недружественных стран - РИА Новости, 04.06.2021

Захарова прокомментировала создание списка недружественных стран

Список недружественных стран - это ответная мера на определенные шаги, а не инструмент политической деятельности, сообщила РИА Новости в кулуарах Петербургского РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T18:42

2021-06-04T18:42

2021-06-04T18:42

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мария захарова

сергей лавров

москва

сша

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Список недружественных стран - это ответная мера на определенные шаги, а не инструмент политической деятельности, сообщила РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос, есть ли кандидаты на включение в список недружественных стран и планируется ли его расширять в ближайшее время, Захарова указала, что у нее "нет такой информации о наличии каких-либо подобных решений"."Вы знаете, что этот список был не нашей самоцелью, это не была какая-то теоретическая наработка, которая вызревала, это не какой-то инструмент нашей в принципе политической деятельности", - добавила она.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.По словам Захаровой, "это был конкретный и четкий ответ на действия, которые мы характеризовали как недружественные со стороны ряда государств. Конкретный и четкий ответ". "Мы много и предупреждали, много и ждали от них понимания всей тупиковости действий, мы много раз призывали к возвращению отношений в нормальное русло, с учетом тех факторов, нормальности, о которых я сказала - взаимоуважение, взаимный интерес, взаимная выгода, эффективность, правовые основы", - указала она.Официальный представитель МИД добавила, что "после того, как на протяжении периода времени мы видели однотипные действия деструктивного характера, находящиеся вне правового поля, и в частности, они были вновь предприняты в апреле текущего года со стороны США, было принято соответствующее решение, которое затем нашло уже внутрироссийское правовое оформление".Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полностью интервью официального представителя МИД РФ РИА Новости читайте на сайте ria.ru в 19.00 мск.

https://radiosputnik.ria.ru/20210603/mid-1735420863.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/chekhiya-1732549994.html

россия

москва

сша

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мария захарова, сергей лавров, москва, сша