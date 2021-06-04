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В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции
В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции - РИА Новости, 04.06.2021
В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об ответственности ФРГ и Франции в потере Крыма, отметив, что... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T21:52
2021-06-04T21:52
россия
алексей данилов
руслан бальбек
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об ответственности ФРГ и Франции в потере Крыма, отметив, что заявление СНБО - "это как конкурс тупых и плоских шуток".Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма."Заявление украинского СНБО - это как конкурс тупых и плоских шуток. Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию - в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский. Хочется спросить, а сейчас почему Украина до сих пор не в НАТО? Кто опять виноват? Или это такая "многоходовка": сначала обвинение к Франции и Германии, затем стенания и биение себя в грудь, как плохо без Крыма, ну и третий пункт - счёт за моральный ущерб и политические издержки. А не захотите платить - пожалуемся в Вашингтон", - сказал Бальбек РИА Новости.Он отметил, что в этот раз СНБО "дал маху - и не получат ни цента, и врагов наживут не самых слабых".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20210604/snbo-1735724186.html
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россия
республика крым
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россия, алексей данилов, руслан бальбек, владимир путин, республика крым, севастополь, оон

В Госдуме оценили слова секретаря СНБО Украины о Германии и Франции

21:52 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал слова секретаря СНБО Украины Алексея Данилова об ответственности ФРГ и Франции в потере Крыма, отметив, что заявление СНБО - "это как конкурс тупых и плоских шуток".
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 20:43
Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
"Заявление украинского СНБО - это как конкурс тупых и плоских шуток. Завтра эти киевские деятели обвинят Германию в том, что в свое время Тевтонский орден не уничтожил Русское государство, а Францию - в поражении Наполеона, мол, не будь этого, Крым был бы украинский. Хочется спросить, а сейчас почему Украина до сих пор не в НАТО? Кто опять виноват? Или это такая "многоходовка": сначала обвинение к Франции и Германии, затем стенания и биение себя в грудь, как плохо без Крыма, ну и третий пункт - счёт за моральный ущерб и политические издержки. А не захотите платить - пожалуемся в Вашингтон", - сказал Бальбек РИА Новости.
Он отметил, что в этот раз СНБО "дал маху - и не получат ни цента, и врагов наживут не самых слабых".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
Вчера, 20:15
СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
 
РоссияАлексей ДаниловРуслан БальбекВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООН
 
 
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