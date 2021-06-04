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Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции - РИА Новости, 05.06.2021
Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления из Киева об ответственности Берлина и Парижа за "оккупацию" Украины и Грузии словами РИА Новости, 05.06.2021
2021-06-04T20:43
2021-06-05T01:37
россия
алексей данилов
мария захарова
владимир путин
франция
оон
грузия
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления из Киева об ответственности Берлина и Парижа за "оккупацию" Украины и Грузии словами о том, что у Киева в должниках все страны.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма."Поразительно, но Украине должны все. Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", - написала Захарова в своем Telegram-каналеПо ее словам, кредиты, транши и "жалеть" - Украине должны "вообще все"."С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", - добавила Захарова.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
https://ria.ru/20210604/snbo-1735720097.html
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россия, алексей данилов, мария захарова, владимир путин, франция, оон, грузия, в мире

Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО о Германии и Франции

20:43 04.06.2021 (обновлено: 01:37 05.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления из Киева об ответственности Берлина и Парижа за "оккупацию" Украины и Грузии словами о том, что у Киева в должниках все страны.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Германия и Франция должны нести ответственность за "оккупацию" Крыма.
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"Поразительно, но Украине должны все. Россия - газ и Крым, Франция и Германия - российский газ, Крым и нести ответственность за безответственное поведение украинских политиков; США - российский газ, Крым, оружие, политически поддерживать безответственное поведение украинских политиков", - написала Захарова в своем Telegram-канале
По ее словам, кредиты, транши и "жалеть" - Украине должны "вообще все".
"С другой стороны, какая-никакая, но тоже стратегия", - добавила Захарова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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РоссияАлексей ДаниловМария ЗахароваВладимир ПутинФранцияООНГрузияВ мире
 
 
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