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СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма - РИА Новости, 04.06.2021
СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма
Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T20:15
2021-06-04T21:03
россия
алексей данилов
нато
владимир путин
франция
оон
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в мире
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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов."Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Прим. ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом", — сказал он на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.Как заявил Данилов, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенным".Сегодня СНБО тайно обсудил вопрос о дополнительных мерах на границе с республикой и в южных областях Украины.Крым стал российским регионом в 2014 году, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение.Украина по-прежнему вышивает планы по "возвращению" региона. Так, весной президент страны Владимир Зеленский утвердил стратегию по его "деоккупации". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в крымском направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России.
https://ria.ru/20210604/ukraina-1735680919.html
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россия, алексей данилов, нато, владимир путин, франция, оон, грузия, в мире

СНБО Украины обвинил Германию и Францию в потере Крыма

20:15 04.06.2021 (обновлено: 21:03 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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КИЕВ, 4 июн — РИА Новости. Германия и Франция должны нести ответственность за возвращение Крыма в состав России, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Прим. ред.) Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом", — сказал он на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.
Многосторонний автомобильный пункт пропуска Армянск в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
17:14
СНБО провел тайное заседание по ситуации на границе с Крымом
Как заявил Данилов, если одна страна нарушает границы другой, то слишком мало быть просто "обеспокоенным".
Сегодня СНБО тайно обсудил вопрос о дополнительных мерах на границе с республикой и в южных областях Украины.
Крым стал российским регионом в 2014 году, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение.
Украина по-прежнему вышивает планы по "возвращению" региона. Так, весной президент страны Владимир Зеленский утвердил стратегию по его "деоккупации". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это один из "трех китов" политики Киева в крымском направлении. Другие два — консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки "Крымская платформа", и синергия — "восстановление международного права" и полного украинского суверенитета над полуостровом.
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься как агрессия против России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 18:22
Зеленский заявил о краже "двух Крымов"
 
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