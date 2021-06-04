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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/sinagogi-1735572220.html
Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах
Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах - РИА Новости, 04.06.2021
Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах
Около 12 синагог и иудейских молельных домов открыто в настоящее время в российских тюрьмах, этого количества достаточно для обеспечения потребностей верующих,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:02
2021-06-04T11:02
религия и мировоззрение
россия
берл лазар
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 12 синагог и иудейских молельных домов открыто в настоящее время в российских тюрьмах, этого количества достаточно для обеспечения потребностей верующих, сообщил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный раввин страны Аарон Гуревич.По оценке Гуревича, в среднем в России в колониях содержится от одного до шести человек, исповедующих иудаизм. Поэтому там, где нет синагоги, ее отсутствие вполне компенсируется приездом раввина. "Мы передаем информацию о том, кто просит о посещении раввина, после этого проходит определенная процедура согласования с местным территориальным органом, и посещает", - добавил раввин.Гуревич отметил относительную сложность духовного сопровождения в СИЗО. "Когда человек осужден, уже окормление его со стороны священнослужителей любой конфессии не столь затруднительно. А следственный изолятор – это место, где находятся подозреваемые, обвиняемые, и есть разные условия, формы изоляции и так далее", - считает он.Ранее главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке". Заключенным раздали религиозную литературу и дали возможность выполнить заповедь наложения тфилин - специальных молитвенных принадлежностей в виде коробочек, содержащих фрагменты свитков со словами Торы, которые мужчины-иудеи обязаны ежедневно навязывать на голову и руку, следуя соответствующей заповеди."У всех могут случиться трудные периоды в жизни, испытания. Главное, как человек их воспринимает: кто-то опускает руки и теряет интерес к жизни, а кто-то воспринимает это как этап в жизни, позволяющий приготовиться к новому подъему. Тело наше может быть в тюрьме, но душа всегда на свободе. Человек находится там, где его мысли", - обратился к пришедшим в синагогу евреям Лазар.
https://ria.ru/20210603/sizo-1735389529.html
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россия, берл лазар, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах

11:02 04.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПодготовка к празднованию Песаха в синагоге при Бутырской тюрьме
Подготовка к празднованию Песаха в синагоге при Бутырской тюрьме - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 12 синагог и иудейских молельных домов открыто в настоящее время в российских тюрьмах, этого количества достаточно для обеспечения потребностей верующих, сообщил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный раввин страны Аарон Гуревич.
"Это же процесс динамичный: где-то они закрываются, потому что там нет уже исповедующих иудаизм, где-то закрываются. То есть эта цифра плавающая. Но мы можем сказать, что, считая с московскими, это по статистике ФСИН где-то 12 действующих синагог. Этого хватает", - рассказал Гуревич. Ряд синагог и молельных комнат, по его словам, используются совместно с мусульманами.
По оценке Гуревича, в среднем в России в колониях содержится от одного до шести человек, исповедующих иудаизм. Поэтому там, где нет синагоги, ее отсутствие вполне компенсируется приездом раввина. "Мы передаем информацию о том, кто просит о посещении раввина, после этого проходит определенная процедура согласования с местным территориальным органом, и посещает", - добавил раввин.
Гуревич отметил относительную сложность духовного сопровождения в СИЗО. "Когда человек осужден, уже окормление его со стороны священнослужителей любой конфессии не столь затруднительно. А следственный изолятор – это место, где находятся подозреваемые, обвиняемые, и есть разные условия, формы изоляции и так далее", - считает он.
Раввин Аарон Гуревич - глава департамента по взаимодействию с ВС РФ, правоохранительными учреждениями и МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 11:43Религия и мировоззрение
Раввин рассказал об "устаревшей норме" в российских СИЗО
Ранее главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке". Заключенным раздали религиозную литературу и дали возможность выполнить заповедь наложения тфилин - специальных молитвенных принадлежностей в виде коробочек, содержащих фрагменты свитков со словами Торы, которые мужчины-иудеи обязаны ежедневно навязывать на голову и руку, следуя соответствующей заповеди.
"У всех могут случиться трудные периоды в жизни, испытания. Главное, как человек их воспринимает: кто-то опускает руки и теряет интерес к жизни, а кто-то воспринимает это как этап в жизни, позволяющий приготовиться к новому подъему. Тело наше может быть в тюрьме, но душа всегда на свободе. Человек находится там, где его мысли", - обратился к пришедшим в синагогу евреям Лазар.
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября 2020, 11:41Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРоссияБерл ЛазарФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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