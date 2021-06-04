https://ria.ru/20210604/sinagogi-1735572220.html

Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах

Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах - РИА Новости, 04.06.2021

Раввин рассказал о числе синагог в российских тюрьмах

Около 12 синагог и иудейских молельных домов открыто в настоящее время в российских тюрьмах, этого количества достаточно для обеспечения потребностей верующих,... РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T11:02

2021-06-04T11:02

2021-06-04T11:02

религия и мировоззрение

россия

берл лазар

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150723/33/1507233395_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_8972a0f68508faf3e19145f4152d6477.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Около 12 синагог и иудейских молельных домов открыто в настоящее время в российских тюрьмах, этого количества достаточно для обеспечения потребностей верующих, сообщил РИА Новости глава департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями, главный военный раввин страны Аарон Гуревич.По оценке Гуревича, в среднем в России в колониях содержится от одного до шести человек, исповедующих иудаизм. Поэтому там, где нет синагоги, ее отсутствие вполне компенсируется приездом раввина. "Мы передаем информацию о том, кто просит о посещении раввина, после этого проходит определенная процедура согласования с местным территориальным органом, и посещает", - добавил раввин.Гуревич отметил относительную сложность духовного сопровождения в СИЗО. "Когда человек осужден, уже окормление его со стороны священнослужителей любой конфессии не столь затруднительно. А следственный изолятор – это место, где находятся подозреваемые, обвиняемые, и есть разные условия, формы изоляции и так далее", - считает он.Ранее главный раввин России Берл Лазар посетил московский следственный изолятор "Бутырка", где встретился с заключенными, заявившими о своем иудейском вероисповедании, и осмотрел тюремную синагогу после проведенного там ремонта. Визит главного раввина был приурочен к 10-летию работы первой в России синагоги в СИЗО, открытой в "Бутырке". Заключенным раздали религиозную литературу и дали возможность выполнить заповедь наложения тфилин - специальных молитвенных принадлежностей в виде коробочек, содержащих фрагменты свитков со словами Торы, которые мужчины-иудеи обязаны ежедневно навязывать на голову и руку, следуя соответствующей заповеди."У всех могут случиться трудные периоды в жизни, испытания. Главное, как человек их воспринимает: кто-то опускает руки и теряет интерес к жизни, а кто-то воспринимает это как этап в жизни, позволяющий приготовиться к новому подъему. Тело наше может быть в тюрьме, но душа всегда на свободе. Человек находится там, где его мысли", - обратился к пришедшим в синагогу евреям Лазар.

https://ria.ru/20210603/sizo-1735389529.html

https://ria.ru/20201123/efremov-1585870764.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, берл лазар, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)