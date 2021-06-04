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Распространение коронавируса
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В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса
В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса - РИА Новости, 04.06.2021
В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса
Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма. Об этом... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T11:54
2021-06-04T13:05
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
махараштра
дели
индия
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма. Об этом говорится в исследовании Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.Медики выявили в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда привитый человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. При этом 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 — одну.Десять человек привились Covishield, а 53 — Covaxin. Средний возраст пациентов — 37 лет. Среди заразившихся 41 мужчина и 22 женщины. Ни у кого не было сопутствующих заболеваний."B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", — говорится в препринте.Штамм B.1.617, известный благодаря двойной мутации, впервые выявили в индийском штате Махараштра. Он, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, общее число заболевших в стране превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона выздоровели. Не удалось спасти более 340 тысяч пациентов.
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коронавирус covid-19, махараштра, дели, индия, в мире

В Индии выявили опасный для вакцинированных штамм коронавируса

11:54 04.06.2021 (обновлено: 13:05 04.06.2021)
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июн — РИА Новости. Большинство заболевших коронавирусом в Индии после полной или частичной вакцинации заразились линией B.1.617 SARS-CoV-2, включающей три штамма. Об этом говорится в исследовании Всеиндийского института медицинских наук в Дели и Института геномики и интегративной биологии.
Медики выявили в Индии 63 случая прорывной инфекции, когда привитый человек заболевает той же болезнью, которую должна предотвратить вакцина. При этом 36 пациентов получили две дозы препарата, а 27 — одну.
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Десять человек привились Covishield, а 53 — Covaxin. Средний возраст пациентов — 37 лет. Среди заразившихся 41 мужчина и 22 женщины. Ни у кого не было сопутствующих заболеваний.
"B.1.617.2 оказался преобладающей линией с 23 образцами, из которых 12 были полностью вакцинированы, а 11 — частично вакцинированы. Четыре образца и один образец были отнесены к линиям B.1.617.1 и B.1.1.7 соответственно", — говорится в препринте.
Штамм B.1.617, известный благодаря двойной мутации, впервые выявили в индийском штате Махараштра. Он, по мнению врачей, мог стать одной из причин второй волны коронавируса в Индии. В последнее время этот вариант вируса обнаружили во множестве стран.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, общее число заболевших в стране превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона выздоровели. Не удалось спасти более 340 тысяч пациентов.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19МахараштраДелиИндияВ мире
 
 
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