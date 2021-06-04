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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210604/shkola-1735653913.html
Мэрия Рязани выступила против передачи здания школы в пользу епархии
Мэрия Рязани выступила против передачи здания школы в пользу епархии - РИА Новости, 04.06.2021
Мэрия Рязани выступила против передачи здания школы в пользу епархии
Администрация Рязани намерена обжаловать решение арбитражного суда региона, который признал незаконным отказ мэрии в передаче Рязанской епархии здания, где... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T15:47
2021-06-04T15:47
религия и мировоззрение
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Администрация Рязани намерена обжаловать решение арбитражного суда региона, который признал незаконным отказ мэрии в передаче Рязанской епархии здания, где сейчас размещается школа, сообщила глава администрации города Елена Сорокина.Как следует из материалов на сайте суда, Рязанская епархия подала в суд заявление в июле 2020 года. Она попросила признать недействительным решение администрации Рязани от мая того же года, которым мэрия отказала епархии в передаче здания на улице Семинарская, 6, где сейчас располагается школа №6 с углубленным изучением французского языка. В пятницу арбитражный суд Рязанской области признал решения и действия мэрии незаконными."Сегодня Арбитражный суд признал незаконным отказ администрации города включить в план передачи Рязанской епархии здание школы №6. Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение", - говорится в сообщении Сорокиной на ее странице в соцсети "ВКонтакте".По ее словам, даже если апелляционная инстанция оставит решение арбитражного суда Рязанской области без изменений, "здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления". Сорокина заверила, что 1 сентября школа продолжит работать."Мы благодарим жителей за солидарность с нашей позицией. Здание должно служить школе и образованию детей. Но мы обязаны действовать в рамках закона. Впереди - наша апелляция", - отмечает глава администрации города.Как указано на сайте школы, решение о строительстве здания было принято в 1812 году. Оно предназначалось для проживания воспитанников и учителей духовной семинарии Рязанской епархии. В 1947 году в этом здании открыла двери школа №6, в 1959 году она стала специализированной с изучением французского языка.
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рязань, рязанская область

Мэрия Рязани выступила против передачи здания школы в пользу епархии

15:47 04.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкВид на Рязанский кремль
Вид на Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Администрация Рязани намерена обжаловать решение арбитражного суда региона, который признал незаконным отказ мэрии в передаче Рязанской епархии здания, где сейчас размещается школа, сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Как следует из материалов на сайте суда, Рязанская епархия подала в суд заявление в июле 2020 года. Она попросила признать недействительным решение администрации Рязани от мая того же года, которым мэрия отказала епархии в передаче здания на улице Семинарская, 6, где сейчас располагается школа №6 с углубленным изучением французского языка. В пятницу арбитражный суд Рязанской области признал решения и действия мэрии незаконными.
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"Сегодня Арбитражный суд признал незаконным отказ администрации города включить в план передачи Рязанской епархии здание школы №6. Конечно, мы будем подавать апелляцию на это решение", - говорится в сообщении Сорокиной на ее странице в соцсети "ВКонтакте".
По ее словам, даже если апелляционная инстанция оставит решение арбитражного суда Рязанской области без изменений, "здание школы №6 будет включено в план передачи, который предусматривает временной промежуток в 6 лет с момента поступления заявления". Сорокина заверила, что 1 сентября школа продолжит работать.
"Мы благодарим жителей за солидарность с нашей позицией. Здание должно служить школе и образованию детей. Но мы обязаны действовать в рамках закона. Впереди - наша апелляция", - отмечает глава администрации города.
Как указано на сайте школы, решение о строительстве здания было принято в 1812 году. Оно предназначалось для проживания воспитанников и учителей духовной семинарии Рязанской епархии. В 1947 году в этом здании открыла двери школа №6, в 1959 году она стала специализированной с изучением французского языка.
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