https://ria.ru/20210604/shekhterman-1735549229.html

Игорь Шехтерман: регулирование цен вернет нас к СССР

Игорь Шехтерман: регулирование цен вернет нас к СССР - РИА Новости, 04.06.2021

Игорь Шехтерман: регулирование цен вернет нас к СССР

РИА Новости, 04.06.2021

2021-06-04T08:59

2021-06-04T08:59

2021-06-04T08:59

петербургский международный экономический форум

россия

пятерочка (сеть магазинов)

петербургский международный экономический форум (фонд)

дания

нидерланды

альфа-банк

интервью

экономика

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Последние шесть месяцев оказались для российской торговли весьма насыщенными на события: "мягкое регулирование" цен со стороны государства, непростые переговоры с поставщиками, ускорение консолидации в секторе. Так, в мае было объявлено о двух крупных сделках: "Магнит" планирует купить сеть "Дикси", а "Лента" – супермаркеты Billa. Впрочем, главный исполнительный директор X5 Group (крупнейший российский ретейлер, сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") Игорь Шехтерман оценивает объявленные сделки положительно и указывает: уровень интеграции в торговле других стран много выше, чем в России. О ситуации в российском ритейле, перспективах регулирования цен, планах компании и о работе формата "жестких дискаунтеров" Шехтерман рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021. Беседовал Антон Мещеряков.— В середине мая мы услышали о двух крупных сделках в отечественном ритейле: "Магнит" планирует приобрести магазины "Дикси", а "Лента" – супермаркеты Billa. Видите ли вы риски в усилении конкурентов?— В целом произошедшее мы оцениваем положительно. Если посмотреть на западные страны, можно увидеть, что ключевые игроки имеют в районе 60-80% рынка. Например, в Лондоне топ-5 игроки имеют 70% рынка, в Дании – 90%. В России консолидация рынка игроками из топ-10 – всего 33%. Почему в принципе происходит консолидация? Причин несколько. Во-первых, чем сеть крупнее и больше, тем у нее лучше закупочные условия, и это можно транслировать в цену на полке, от чего выигрывают покупатели. Во-вторых, чем компания больше – тем больше у нее операционный рычаг, есть возможность экономии на масштабе. Если посмотреть на российский рынок, у нас есть регионы, где ведущие позиции занимают региональные сети: это Алтай, Сибирь, Дальний Восток. Поэтому у нас еще достаточно большая поляна для дальнейшей консолидации, и с продвижением федеральных сетей на восток эта консолидация будет происходить. Но, повторюсь, это выгодно и для покупателя, и для экономики.Если говорить о конкретных сделках, в моменте это никакого влияния на нас не окажет, потому что и магазины "Дикси", и магазины Billa и так находятся рядом с нами, и мы неплохо с ними конкурируем за счет более эффективного CVP. Кроме того, я бы смотрел не только на сделки, которые происходят в офлайне, – стоит смотреть на рынок еды в целом. Есть цифровые игроки, которые активно присутствуют на рынке продуктов питания через доставку еды. Если посмотреть на компанию X5, наша ДНК – это M&A-сделки: 15 лет назад мы были организованы слиянием двух крупнейших сетей, "Пятерочки" и "Перекрестка". При этом последние пять лет мы развиваемся органически, в год открываем около двух тысяч магазинов, а 10-15% нашего ежегодного развития приходится на приобретение объектов региональных сетей. Несмотря на то, что в основном мы развиваемся органически, это не значит, что мы не мониторим рынок. В частности, мы внимательно смотрели на "Дикси" в 2019 году. Но мы всегда исходим из экономической целесообразности той или иной сделки и эффективности интеграции. Например, у "Дикси" в 2019 году приобрели 20 магазинов "Виктория", самые "вкусные" из портфеля "Дикси".— Вы сказали, что два года назад смотрели на "Дикси". Были конкретные переговоры о покупке?— Да, но в результате этого, оценивая всю целесообразность сделки, мы приняли решение, что для нас целесообразнее всего купить именно магазины "Виктория".— А сейчас не планируете покупать оставшиеся супермаркеты "Виктория"? Они в сделку "Магнита" с Mercury Retail Group не входят.— Нет, сейчас мы никаких переговоров не ведем.— Сохраняете ли вы планы выйти на Дальний Восток до 2023 года?— Мы сконцентрируемся на развитии в Сибири до 2023 года, на Дальний Восток пока не выйдем.— С конца прошлого года мы наблюдаем усиление государственного регулирования сферы торговли, которое объясняется стремлением не допустить роста цен на социально значимые товары. Видите ли вы риски дальнейшего усиления государственного регулирования торговли?— Есть разные причины роста цен. Смотрите, есть затраты, которые мы контролируем, а есть те, которые не контролируем. К последним относятся как раз курсы валют, рост цен на мировых рынках, неурожай. В прошлом году, фактически, все эти элементы имели место, плюс пандемия, которая серьезно повлияла на цепочки поставок. В результате во всем мире произошел рост цен на продукты питания. Мы предпринимаем максимальные усилия, чтобы сдерживать закупочные цены за счет нашей эффективности. Например, в прошлом году мы дважды обнуляли торговую наценку на социально значимые товары.Я не вижу предпосылок для регулирования цен. Думаю, в правительстве понимают, что любое регулирование цен вернет нас к плановому хозяйству образца СССР и к дефициту товаров. Но для того, чтобы такого бурного роста цен не происходило, нужно работать на опережение. Есть ряд моментов, которые нужно учитывать. Первое – вовремя менять экспортные пошлины на продукты питания, цены на которые растут на мировых рынках. Второе – разработать более эффективные и целевые программы кредитования и субсидирования сельхозпроизводителей. И третье – меры адресной поддержки социально незащищенных слоев населения.— Обнуление наценки, которое было в конце года, эта мера продолжает действовать?— Она была временной, на данный момент эта мера не действует.— Повторять планируете?— Будем смотреть по ситуации, если будет необходимость – конечно, будем вводить эту меру.— Если говорить о ценовых соглашения по сахару и подсолнечному маслу, можете ли оценить экономический эффект для X5 – как действие соглашений повлияло на вашу выручку и рентабельность?— Несильно, но в том или ином виде, безусловно, это повлияло на выручку. Но за счет экономии затрат мы смогли это нивелировать.— Какую динамику выручки ожидаете по итогам второго квартала?— В первом квартале у нас были более низкие темпы роста (чем в первом квартале 2020 года – ред.), это было связано с пандемией. Начиная с апреля, мы видим определенное оживление. Темпы роста во втором квартале будут чуть выше в годовом выражении, чем они были в первом квартале. Мы давали прогноз (по выручке – ред.) – выше 10% роста по итогам года, пока мы этого прогноза придерживаемся.— Прошло уже более полугода с запуска дискаунтеров "Чижик". Как вы оцениваете результаты их работы на данный момент?— Оцениваем очень хорошо. На сегодняшний момент мы открыли уже около 10 магазинов, до конца года их будет не менее 45. Мы получаем от наших покупателей позитивную обратную связь. Им нравится низкая цена, высокое качество собственных торговых марок и рациональность совершения покупок. Формат достаточно комфортен с точки зрения покупательского опыта: учитывая меньшую площадь и количество SKU по сравнению, с магазинами других форматов, потребители могут быстро совершать покупки.— Принято ли решение о будущем гипермаркетов "Карусель"?— "Карусель" сейчас находится на этапе трансформации. Мы считаем, что миссия гипермаркетов не востребована покупателями, потому что достаточно большое количество товаров, которые представлены в гипермаркетах, уходит в онлайн. Поэтому мы трансформируем "Карусель" в "Перекрестки", кроме того, у нас запущен онлайн-гипермаркет "Перекресток Впрок", в котором также будем увеличивать количество товарных категорий.— Но полностью закрывать "Карусели" не планируете?— У нас идет процесс по трансформации "Каруселей". Финальное решение о формате гипермаркетов будем принимать в следующем году.— X5 планировала запустить собственный платежный сервис – как идет обсуждение этого проекта?— Этот проект – часть нашей стратегии по присутствию на всех этапах клиентского пути. Мы объявили, что реализуем этот проект совместно с Альфа-банком, и наша задача – разработка и запуск платежного сервиса, который будет интегрирован во все мобильные приложения всех наших форматов. К концу года мы планируем запустить данный проект.— Подготовила ли X5 конкретную схему выделения ваших онлайн-сервисов в отдельную структуру и их дальнейшее IPO?— Как мы и говорили, финальное решение будет принято в этом году. Сейчас мы находимся на этапе переговоров с разными партнерами, и осенью у нас будет определено, с кем их партнеров по какой схеме мы будем двигаться. Это партнеры, с которыми мы планируем создание и развитие данного бизнеса. Нам важно разработать структуру, при которой наш покупатель получит дополнительный выигрыш. Сейчас есть ряд партнеров, с которыми, мы понимаем, мы сможем создать интересное комбинированное предложение для наших покупателей. На первом этапе планируется партнерская схема развития нашего цифрового бизнеса с последующим выходом на IPO.— Приняла ли компания решения относительно своей регистрации в Нидерландах на фоне денонсации соглашения о двойном налогообложении – останется ли X5 в нидерландской юрисдикции? Рассматриваете ли вопрос редомициляции?— Денонсация была принята достаточно быстро. На сегодняшний момент мы для себя только оцениваем последствия. Точно можем сказать, что никаких эффектов на выплату дивидендов акционерам в этом году не будет. В последующем денонсация может поставить в неравное положение компании, которые зарегистрированы в Нидерландах, с компаниями из других юрисдикций. В то же время есть принцип законодательства о всеобщности и равенстве всех налогоплательщиков. Мы надеемся, что законодательно будут приняты определенные меры, которые позволят нивелировать это неравенство. В этом случае никакого эффекта (от денонсации – ред.) не будет.Что касается перевода в другие юрисдикции, это больше зависит от потребностей бизнеса, чем от изменения налогового законодательства. Сегодня группа ведет деятельность в Нидерландах, мы находимся там и пока не рассматриваем вопрос ухода из этой юрисдикции.

https://ria.ru/20210603/mordoviya-1735514120.html

https://ria.ru/20210407/biznes-1610620362.html

https://ria.ru/20210603/tseny-1735467652.html

https://realty.ria.ru/20210305/karusel-1600042734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/billa-1732907287.html

россия

дания

нидерланды

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россия, пятерочка (сеть магазинов), петербургский международный экономический форум (фонд), дания, нидерланды, альфа-банк, интервью, экономика