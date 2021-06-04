Карты должны сыграть: в Киеве заявили о "шансе" остановить "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкРабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Представители украинской газовой отрасли заявили, что у Киева пока есть возможность сорвать реализацию трубопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет газета "Новое время".
В публикации отмечается, что в случае ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится полутора-двух миллиардов дохода ежегодно, ее газотранспортная система станет "памятником временам, когда рынок транзита голубого топлива был одним из важнейших для страны".
Как утверждает советница главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук, у Киева пока есть шанс заблокировать "Северный поток — 2", но эта возможность ограничена во времени.
"Сейчас идет игра на опережение. Карты в руках Конгресса, Украина делает все возможное, чтобы они сыграли", — сказала она.
По ее словам, главные надежды Киева связаны с действиями Вашингтона — основного противника трубопровода.
Директор по вопросам взаимодействия с международными организациями в "Операторе ГТС" Ольга Белькова, в свою очередь, призвала украинские силы консолидироваться.
"Сейчас каждое заявление должно представлять интересы Украины", — заявила она.
"Сегодня все еще возможно заблокировать завершение "Северного потока — 2", — отметил старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд. По его мнению, для этого офис украинского президента, МИД, "Нафтогаз", Оператор ГТС должны как минимум выступить единым фронтом в переговорном процессе с такими игроками, как Демократическая партия США и Партия зеленых в Германии.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Украина и страны Балтии. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект преследует исключительно экономические цели, а транзит топлива через Украину продолжится в соответствии с заключенными соглашениями.
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