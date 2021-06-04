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Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом" - РИА Новости, 04.06.2021
Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:44
2021-06-04T09:44
2021-06-04T09:44
россия
джо байден
дмитрий песков
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сша
политика
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, но единственное условие для вывода их на другой уровень - взаимное уважение и учет интересов.Встречу Путина и Байдена планируется провести 16 июня в Женеве."Вы знаете что президент Путин является сторонником все-таки вывода отношений из этого состояния. Здесь единственным условием, даже не условием, а единственное, что делает это возможным - это приоритет, наверное, взаимного уважения и взаимного учета интересов друг друга. Без этого никакие отношения построить не удастся", - добавил он.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика