Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210604/shag-1735555927.html
Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом" - РИА Новости, 04.06.2021
Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена,... РИА Новости, 04.06.2021
2021-06-04T09:44
2021-06-04T09:44
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_347b5ed6973760b8c40564782b323bfe.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, но единственное условие для вывода их на другой уровень - взаимное уважение и учет интересов.Встречу Путина и Байдена планируется провести 16 июня в Женеве."Вы знаете что президент Путин является сторонником все-таки вывода отношений из этого состояния. Здесь единственным условием, даже не условием, а единственное, что делает это возможным - это приоритет, наверное, взаимного уважения и взаимного учета интересов друг друга. Без этого никакие отношения построить не удастся", - добавил он.
https://ria.ru/20210602/zhertva-1735261631.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_90125a109a6d13be8f84c2ba3d897a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"

09:44 04.06.2021
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал положительным шагом начало диалога на уровне лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, но единственное условие для вывода их на другой уровень - взаимное уважение и учет интересов.
Встречу Путина и Байдена планируется провести 16 июня в Женеве.

"Начало диалога на высшем уровне, несмотря на плачевное состояние двусторонних отношений, - это очень положительный шаг", - сказал он в эфире Первого канала.

"Вы знаете что президент Путин является сторонником все-таки вывода отношений из этого состояния. Здесь единственным условием, даже не условием, а единственное, что делает это возможным - это приоритет, наверное, взаимного уважения и взаимного учета интересов друг друга. Без этого никакие отношения построить не удастся", - добавил он.
Президент США Джо Байден на авиабазе Эндрюс в Мэриленде - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 14:51
В США рассказали о жертве, на которую Байден "пошел ради Путина"
 
РоссияДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Суд отклонил жалобу "Медузы"* на признание иностранным агентом
10:23Попова назвала главный лозунг борьбы с коронавирусом
10:21Глава "Аэронет" оценил стоимость сверхлегкой частной космической ракеты
10:19Дворкович рассказал, когда в мире появится прототип сети 6G
10:19Глава РФПИ рассказал о процессе регистрации "Спутника V" в ЕС и ВОЗ
10:18Бречалов на ПМЭФ предложил дать преференции предприятиям ОПК
10:17Шамсутдинова этапировали в исправительную колонию в Тюмени
10:15В США призвали Китай обнародовать записи заболевших в лаборатории в Ухане
10:10Глава OMV рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"
10:08В Госдуме рассказали, как превратить США в "самую нищую страну"
10:05Новак прокомментировал угрозы остановить "Ямал-Европа"
10:01В Роспатенте оценили идею отказа от патента на вакцины от COVID-19
09:57Сбежавшего из Басманного суда обвиняемого в убийстве задержали
09:55Рогозин рассказал о стоимости будущей российской орбитальной станции
09:54Рогозин рассказал о военных экспериментах астронавтов на МКС
09:50Семьи с детьми составляют более 80% бедных в России, заявили в Минтруде
09:48После гибели ребенка при падении из окна в Москве завели дело
09:48Песков предостерег США от попыток диктата в отношениях с Россией
09:44Песков назвал встречу Путина и Байдена "положительным шагом"
09:41"Роскосмос" скоро представит правительству план создания новой станции
Лента новостейМолния